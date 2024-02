Cu ce se ocupă acum Alex Leonte, primul câștigător X Factor România: ”Inițial am fost dezamăgit”

Voi vi-l mai amintiți pe Alex Leonte, primul câștigător X Factor România? În urmă cu 12 ani, tânărul în vârstă de 34 de ani urca pe scena de la Antena 1, pentru a-i lăsa pe jurați și telespectatori să îi descopere talentul muzical. Publicul a fost absorbit de vocea sa și a fost declarat, la final, marele câștigător. Însă, cu ce se ocupă în prezent fostul concurent de la Antena 1? Detaliile se află mai jos, în articol.

Au trecut 12 ani de când Alex Leonte a câștigat prima ediție a concursului X Factor de la Antena 1. În 2012, Alex urca pe scenă încrezător, reușind să se facă plăcut de public prin talentul muzical. A avut „factorul X”, reușind să câștige premiul cel mare și să cucerească telespectatorii. Acum, în vârstă de 34 de ani, își amintește cu drag de acea perioadă. Însă, cu ce se ocupă în prezent? Alex Leonte a absolvit Masterul la Producție de film, în cadrul UNATC. Pe lângă muzică, a ales să facă și alte activități din care să își câștige existența. Despre acest aspect a vorbit în cadrul unui interviu.

La momentul actual, Alex Leonte trăiește o poveste de iubire cu Laura, o tânără care îi aduce liniștea. Cât despre planul profesional, câștigătorul primului sezon X Factor mărturisește că este „util să ai mai multe surse de venit”. În prezent, este angrenat într-un proiect de cover-uri cu Alex Luft, Overnite Band. Participă la evenimente corporate și nunți. De altfel, face producție video și lucrează ca part-time copywriter la o agenție de publicitate. În plus, a intrat și în aria podcasturilor.

„Nu știu, mi se pare că mulți muzicieni s-au apucat și de alte lucruri sau chiar și-au luat job-uri propriu-zise. Inițial am fost dezamăgit de mine. Mi se părea că un extra-job care nu are legătură cu muzica ar confirma că nu am avut suficient succes încât să-mi câștig traiul doar din asta. Și eram jenat de acest lucru. Ulterior am acceptat că asta e realitatea și am început să vorbesc mai deschis despre asta.

Într-un final mi-am dat seama că, hei, ce crezi, e de fapt util să ai mai multe surse de venit. În acest moment am un proiect foarte mișto de cover-uri cu Alex Luft numit Overnite Band, cu care mergem la nunți și evenimente corporate. Fac producție video, montez aproape tot ce produc și lucrez ca part-time copywriter la o agenție de publicitate. De curând s-a adăugat și podcaster la această listă”, a zis Alex Leonte pentru Unica.