De necrezut! Ce a făcut Andrei Leonte cu premiul de 200.000 de euro de la X Factor

Andrei Leonte a recunoscut pe ce a cheltuit marele premiu în valoare de 200.000 de euro, de la X-Factor. Artistul a făcut dezvăluiri despre problemele financiare pe care le are, dar și despre cât de greu i-a fost să gestioneze întreaga situație în perioada în care nu știa ce să facă, mai exact.

În 2012 toți cei care se uitau la emisiunea „X-Factor”, de pe Antena 1, au rămas plăcut surprinși de un tânăr de 20 de ani care a reușit să interpreteze cu succes cele mai complicate cântece ale timpului. În marea finală, băiatul a făcut un spectacol de poveste care l-a ajutat să obțină premiul cel mare. Din păcate, banii s-au dus destul de repede, iar problemele au început să apară pentru Andrei Leonte.

Ce a făcut Andrei Leonte cu cei 200.000 de euro, de la X-Factor

La vârsta de 20 de ani orice tânăr care face rost de o sumă atât de mare de bani se gândește la distracție, acest nu a fost și cazul lui Andrei Leonte care a ales să își achiziționeze un imobil, o mașină și niște instrumente potrivite pentru a face ceea ce îi place cel mai mult, adică muzică de calitate. Deși nu regretă că a luat astfel de decizii, cântărețul se gândește adesea că ar fi putut face mult mai multe lucruri cu banii respectivi.

„Mi-am luat un apartament, mi-am luat niște scule pentru a putea face muzică, mi-am plătit niște piese și niște clipuri. Mi-am luat o mașină, deși nici măcar nu aveam carnet la vremea aceea. Nu sunt nemulțumit de hotărârile mele, doar că la vremea respectivă chiar nu știam pe unde să o apuc.

Ca vârstă nu mai eram un copil, dar cred că m-am maturizat mai greu sau mai bine zis, eram necopt pe zona de televiziune, showbiz. Nu știam care este procesul din spate. La cine trebuie să-ți faci o piesă, pe cine trebuie să cunoști. Am fost ușor naiv poate. Nu știu! A fost, cum a fost! Am învățat foarte multe și, într-un final am ajuns să controlez eu toate frâiele”, a povestit Andrei Leonte, potrivit Fanatik.

Andrei Leonte, probleme mari cu banii

Se pare că mare premiu nu a fost chiar atât de mare, iar în acest moment Andrei Leonte este nevoit să facă tot felul de lucruri pentru a putea duce o viață cât de cât decentă și pentru a putea investi în muzică. În cadrul aceluiași interviu, acesta a menționat că ziua sa este destul de încărcată, deoarece este nevoit să petreacă timp cu trupa, sa meargă la diferite evenimente, să scrie melodii noi și să se ocupe de producție. Muzica sa este destul de costisitoare, motiv pentru care scoate mereu bani din propriul buzunar.

„Merită cumva și financiar tot efortul, dar sunt într-un burnout cronic aș putea spune. Muzica mea este o gaură. La fiecare piesă bag 2.000-3.000 de euro din buzunarul meu. Muzica mea nu este cumpărată și nu reușesc să o mai susțin singur. Ceea ce produc eu nu este ceva care să se caute la scară mare. Am încercat să mă reprofilez, dar nici mie nu îmi place și nici pentru oameni nu este ok. Nu eram credibil”, a mai spus Andrei Leonte.