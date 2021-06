Cu ce se ocupă acum Mariana Moculescu. Fosta soție a lui Horia Moculescu a revenit în România

Mariana Moculescu a revenit în România după cinci ani petrecuți în Italia. Bruneta s-a mutat în apropiere de casa unde locuiesc fostul soț și fiica ei.

La 53 de ani, fosta soție a compozitorului Horia Moculescu lucrează la o agenție imobiliară, însă nu se mulțumește cu puțin. Aceasta își dorește să își deschidă propria firmă.

„Colaborez cu un prieten care are o agenție de imobiliare. Am posibilitatea încât să îmi plătesc chiria, cât și restul cheltuielilor. Momentan sunt în standby, îmi doresc să am ceva al meu, o firmă a mea.‘, a declarat Mariana Moculescu pentru redactia.ro.

Mariana și-a închiriat un apartament pe Calea Victoriei.

„Sunt foarte fericită că am ajuns să locuiesc în București. Am stat și în Munchen și în Toscana, am văzut atâtea orașe europene, dar mereu ziceam că Bucureștiul are ceva aparte. Și așa am scăpat eu din Italia. Asta a însemnat pentru mine revenirea în țară.

Acum de când am venit locuiesc în zona Calea Victoriei. Bineînțeles cu chirie. Într-un apartament, cu toate că s-a scris că locuiesc într-o garsonieră. Nu ar fi o problemă că s-a scris asta, dar locuiesc într-un apartament.’, a mai povestit Mariana Moculescu.

VEZI ȘI: Mariana Moculescu, dezvăluiri cutremurătoare despre coșmarul trăit în Italia. A fost amenințată cu moartea de fostul iubit

Vrea mai multe operații estetice

„Îmi doresc să mă reinventez, să-mi fac niște intervenții estetice. Mi-aș dori ceva, să fiu mai frumoasă, să reîntineresc. O intervenție de întinerire a feței, o liposcuție la burtică, niște acid hialuronic, puțin botox.

Acum mi-am făcut ceva. Am oprit un rid îngrozitor de adânc de pe frunte cu botox, acid hialuronic în buzițe, dar nu foarte mult. Nidia este și ea alături de mine, își dorește foarte mult să vadă că ies din pasa asta proastă.

Mergem amândouă la masaj. Aș vrea să slăbesc 10, 15 kg, am 84. M-am îngrășat 25 de kilograme. Am păpat așa, fără să mai țin cont. A fost pe fond nervos. M-am uitat într-o oglindă, m-am speriat, mi-am cumpărat un cântar, m-am speriat a doua oară și am zis «gata, renunț la medicamente”.

Am trecut printr-o perioadă grea, că a renunța la un medicament e ca un sevraj. Mi-a fost foarte greu, dar am depășit faza asta. Acum vreau să slăbesc. Ajunsesem la 87 de kilograme’, a declarat Mariana Moculescu la o emisiune TV.