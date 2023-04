Cu ce se ocupă, de fapt, Dan Bittman! Rămâi surprins să vezi ce meserie are

Dan Bittman este unul dintre cei mai apreciaţi artişti din România. Muzica sa a ajuns rapid pe primele locuri în topul preferinţelor românilor. De-a lungul timpului, cântăreţul a muncit din greu pentru cariera sa, iar publicul i-a fost alături la fiecare pas. Cu toate acestea, puţini sunt cei care ştiu că în trecut, vedeta s-a pregătit pentru o cu totul altă meserie.

Dan Bittman a făcut istorie cu trupa Holograf la festivalul Cerbul de Aur sau pe scena Eurovision. Deşi munca sa este recunoscută de generaţii întregi, nu mulţi ştiu că artistul și-a dorit inițial să devină arhitect și a făcut meditații pentru admiterea la facultate. Unul dintre cei care l-au pregătit a fost chiar afaceristul Dinu Patriciu. De asemenea, Dan Bittman a dat examenul de licență cu Călin Popescu Tăriceanu, care la vremea aceea era asistent universitar.

Dan Bittman s-a pregătit intens pentru admiterea la facultate

Deşi s-a pregătit mult pentru o carieră în arhitectură, artistul mărturiseşte și-a dat seama ulterior că nu acesta este drumul pe care vrea să meargă. De asemenea, vedeta a mărturisit că nu îi pare rău pentru alegerea pe care a făcut-o.

„Nu mi-a părut niciodată rău că am ales muzica în detrimentul meseriei de constructor. Cândva, am vrut să devin arhitect și am făcut meditații cu Dinu Patriciu. Am ratat însă primul examen și fiindcă nu am dorit să pierd un an de viață am dat examen, în același an, la Construcții. Iar la examenul de licență l-am avut asistent pe tânărul profesor, pe atunci, Călin Popescu Tăriceanu, un cadru didactic foarte atent cu pregătirea studenților săi„, a declarat Dan Bittman pentru Impact.ro.

În continuare, Dan Bittman a declarat că mai are foarte multe de oferit pe plan muzical. De asemenea, artistul şi-a anunţat fanii că a reluat seria de concerte alături de trupa Holograf.

„Nu e niciun fel de regret pentru cei 15 ani de televiziune la care am fost participant direct. Am spus ce am avut de spus! Acum e timpul altora, mai tineri și mai proaspeți. Sigur că dacă ar mai exista vreo propunere, nu înseamnă că o voi refuza fără să mă gândesc la ea, dar e o foarte mică probabilitate ca așa ceva să se întâmple.

Nu-mi fac vise deșarte! Însă cu muzica e cu totul altceva! Am reluat în forță seria de spectacole și constatăm și eu și colegii mei că lumea e tare dornică să revină în sălile de concerte. Ceea ce nu poate fi decât un lucru îmbucurător”, a mai spus Dan Bittman pentru sursa citată.