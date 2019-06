Marius Elisei, soțul Oanei Roman, nu este deloc omul care a ”prins” o vedetă și și-a asigurat viața. Pe șeau, ar fi un întreținut! Deloc! Marius are un serviciu, fiind manager, și lucrează chiar peste program, pentru ca afacerea să fie una de succes.

O persoană apropiată celor doi a dezvăluit, pentru wowbiz.ro, că Marius Elisei este manager la o spălătorie, unde se ocupă de bunul mers al afacerii. “Marius nu este un leneş şi un întreţinut aşa cum bârfesc unii. Are un job bun, e manager la o curăţătorie şi câştigă peste 3000 de lei pe lună. E un băiat muncitor şi familist şi atât el cât şi Oana ar face orice este omeneşte posibil ca să-i ofere Isabelei o viaţă minunată. Amândoi sunt oameni deosebiţi şi chiar dacă se mai ceartă, se iubesc mult”, a spus aceasta.

Oana Roman avea să vorbească la superlative despre soțul ei, chiar dacă pe parcursul căsniciei au mai ieșit și scântei.

“Cu Marius sunt de şase ani, avem un copil minunat împreună. Au existat momente când eu am fost foarte supărată pe soţul meu şi altele când a fost el supărat pe mine. Aşa este într-o căsnicie… Şi eu, şi el am spus la un moment dat “gata, nu se mai poate, divorţăm”, dar totuşi ne-am dat seama că noi trebuie să fim împreună, că ne iubim, că avem o fetiţă superbă…Celor care susţin că omul ăsta stă cu mine din interes le spun că Marius a stat cu mine când era să mor, m-a cărat la spital şi m-a spălat cu prosopul trei luni de zile când am avut probleme grave de sănătate. Nu am putut să fac duş trei luni, repet, şi omul ăsta m-a şters cu prosopul. Nu poţi să faci aşa ceva dacă nu iubeşti un om”, a declarat Oana acum ceva timp.