Cu cine a „înlocuit-o” Elena Lasconi pe Oana, când fata a decis să se mute din casa ei. Explicația pentru care fiica a spus că s-a simțit abandonată de mamă

Elena Lasoni a revenit în atenția publică, odată cu scandalul dintre ea și fiica sa. Oana a acuzat-o public pe fosta vedetă PRO TV că a abandonat-o și că nu a crescut-o. De asemenea, odată cu plecarea sa la Paris, a decis să o „înlocuiască” și să-și refacă viața.

Jurnalista nu a avut deloc o viață ușoară. A crescut într-o sărăcie lucie, s-a despărțit de tatăl copilului ei după doar 4 ani și a trebuit să-și ia viața în plin. A făcut multe sacrificii pentru a reuși să-și facă o carieră de succes, mai întâi în televiziune, apoi în politică. Iubirea a găsit-o abia la 40 de ani, în brațele lui Cătălin și, când era la un pas să meargă la alegerile europarlamentare și să lase trecutul în urmă, Oana s-a întors împotriva sa. De ce? Nu a fost de acord cu o lege care dădea comunității LGBT drepturi pe care fiica sa le consideră a fi cuvenite. Între „crezul” ei și propria-i mamă, a făcut o alegere la care puțini s-ar fi așteptat.

Pe cine a adoptat Elena Lasconi, după ce Oana a plecat în Paris

Oana a decis să plece din România și să se mute în Paris, unde este gameriță. În locul lăsat gol, a ales să o adopte pe Hermes, o cățelușă care să-i aline singurătatea. Nu a reușit să mai aibă copii cu Cătălin:

„Îmi pare rău că nu am mai făcut un copil. Am însă o cățelușă, o maidaneză, de 6 ani, pe care am luat-o de pe maidan când Oana ne-a anunțat că vrea să se mute singură”.

De ce Oana a acuzat-o pe vedeta PRO TV că a abandonat-o

Când Elena Lasconi s-a despărțit de tatăl Oanei, fiica sa avea doar 2 ani. Jurnalista trebuia să meargă la muncă și singura variantă pe care a găsit-o, când avea doar 20 și puțin de ani, a fost să o lase pe copilă în grija părinților, la Hațeg:

„Au trecut anii, multă vreme mi-am ținut copilul la Hațeg, la ai mei, nu știu ce m-aș fi făcut fără mama și tata!, mergeam la ei în weekend-uri, uneori plecam corespondent în diverse locuri din țară, am fost și corespondent de război în Afganistan, iar toate astea au însemnat tot atâtea răni pentru relația mea cu Oana. Sigur că ne iubeam, că eram cât de aproape puteam de ea, că mă vedea ca pe o zână, iar ea era salvarea mea. Dar distanța era de ne-evitat”, povestea vedeta PRO TV, în urmă cu ani buni.

În prezent, după sacrificiile făcute, fiica sa a ajuns să-i reproșeze că a abandonat-o:

„A mințit ziarele. A zis „Oh, am crescut-o pe cont propriu. Nu m-a crescut. Nu a făcut-o. M-a abandonat”, a explicat tânăra care trăiește în Paris pe rețeaua de socializare.

