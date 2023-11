Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR pentru europarlamentare! Scandalul cu fiica sa a fost decisiv

Elena Lasconi a stârnit revoltă după ce a făcut public faptul că a votat „DA” la referendumul pentru familie din 2018. Mulți s-au ridicat împotriva primarului din Câmpulung Muscel în urma declarațiilor făcute, iar scandal nu a rămas fără consecințe. Duminică seara, într-un comunicat, Biroul Național al USR a anunțat că Elena Lasconi s-a retras de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare din 2024.

În urma declarațiilor făcute, Elena Lasconi a atras antipatia multora. Aceasta a fost aspru criticată atât de unii colegi de partid, cât și de unii susținători, însă lovitura finală a venit chiar din partea fiicei sale, care s-a declarat „dezgustată” de alegerile mamei sale. Întreg scandalul a cărei protagonistă este a atras și consecințe imediate pentru Elena Lasconi, care a ieșit de pe lista candidaților USR la alegerile europarlamentare din 2024.

Elena Lasconi, retrasă de pe lista candidaților USR pentru europarlamentare

Într-un mesaj pe rețelele sociale, președintele USR, Cătălin Drulă, a transmis duminică că i-a cerut Elenei Lasconi să se retragă din campania pentru europarlamentare, urmând să aibă loc în această seară o ședință a conducerii de partid pentru formalizarea acestei decizii.

„Am certitudinea că Elena a înțeles că întreaga discuție publică din ultimele 24 de ore, împreună cu situația personală devenită publică, afectează campania și concentrarea USR pe lupta cu monstrul PSD-PNL.

Elena va continua să muncească pentru câmpulungeni și va avea sprijin pentru a face performanță în administrație. USR are de dus o luptă grea și importantă în 2024. Astăzi, mai mult decât oricând, România are nevoie de o alternativă de dreapta și de soluții liberale”, a scris Cătălin Drulă, pe Facebook.

Imediat după acest mesaj a venit și comunicatul oficial al Biroul Național al USR, care a anunțat că Elena Lasconi s-a retras din cursa pentru alegerile europarlamentare din 2024.

Elena Lasconi, prima reacție

În urma celor întâmplate, Elena Lasconi a reacționat. Aceasta a transmis un mesaj pe pagina personală de Facebook în care vorbește despre cele întâmplate.

„După declarația mea de ieri în care am fost sinceră și am spus că din punctul meu de vedere căsătoria este între un bărbat și o femeie, s-au inflamat toate rețelele sociale. Îmi pare rău. Niciodată nu am avut nimic împotriva relațiilor dintre persoanele de același sex. Nu am nimic împotriva unui parteneriat făcut legal pentru a avea aceleași drepturi. Singura sensibilitate pentru mine ca persoană este asta: cuvântul căsătorie.

De 51 de ani trăiesc într-o societate în care căsătoria este între o femeie și un bărbat. Educația și formarea pe care le-am primit m-au adus în punctul acesta pentru că iubesc oamenii și lupt pentru drepturile lor. Am prieteni gay pe care îi respect, îi admir și îi susțin. Ei știu asta.

Lecția pe care trebuie să o învățăm în viața asta este iubirea. Mi se pare dureros să știi și să simți cu toată ființa ta că iubești oamenii și să constați că primești înapoi ură. Și pentru ce? Sunt pentru căsătoria dintre o femeie și un bărbat și pentru un parteneriat legal între persoane de același sex.

Cred în drepturile omului și în valorile europene la fel ca echipa din care fac parte. Ne diferențiază însă nuanțele.

Acestea fiind zise, eu nu mă agăț de funcții și liste. Pur și simplu muncesc cu drag pentru țara pe care o iubesc, pentru câmpulungeni, pentru România pe care ne-o dorim cu toții. Dacă munca și crezul meu nu sunt suficiente, dacă sinceritatea, toleranța și iubirea nu sunt suficiente și dacă doare atât de mult un cuvânt, prin votul colegilor mei din Biroul Național USR se decide retragerea mea de pe lista candidaților la europarlamentare. Atât. Eu îmi continui treaba de primar”, a fost mesajul Elenei Lasconi.