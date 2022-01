Cu cine s-a iubit Elena Chiriac înainte de sărutul cu Otilia Bilionera? E un ”faimos” de la Survivor România, dar au ținut totul secret

Oricât ar încerca să ”fugă” de ”ochii curioșilor” și să păstreze o linie fină între viața personală și cea privată, se pare că Elena Chiariac, ”faimoasa” de la ”Survivor România”, a fost ”demascată” cu subtilitate de un alt ”faimos”, concurent al sezonului trecut. Totul a fost ținut secret, însă până acum când acesta a decis să spună tot.

Elena Chiriac a devenit cunoscută în urma participării la ”Ferma Vedetelor”. Cu o personalitate de fier, a reușit imediat să atragă atenția asupra ei, însă doar din punct de vedere profesional. Viața personală a fost un subiect tabu, dar asta nu putea ține la infinit.

Recent, în platoul emisiunii La Măruță, au fost prezenţi doi foști concurenți de la Survivor România, mai exact Albert Oprea și Cucu. Pe lângă dezvăluirile pe care băieţii le-au făcut, la un moment dat cântăreţul a dat de înțeles că s-ar fi iubit cu Elena Chiriac:

„Aștept să se arate cum sunt ei, de fapt, (n.red. concurenții) momentan sunt niște personaje. Războinicii au preluat gesturi ale foștilor Războinici. Cearta din show a fost mult mai rapidă. Deja s-au făcut mai multe tabere în show. Eu țin cu Elena și cu Rengle. A fost ceva între noi, în privat, s-a terminat, dar am rămas în relații bune”, a dezvăluit Cucu, în direct.

Andreea Tonciu a fost eliminată de la ”Survivor România”

Trei concurenți din echipa Faimoșilor au fost propuși către eliminare, și anume Andreea Toncu, Otilia și Robert Niță. În ediția din 25 ianuarie, Andreea Tonciu este cea care a părăsit competiția din Republica Dominicană. A întrunit cele mai puține voturi.

Pe rețelele de socializare, Andreea Tonciu a notat un mesaj prin care le dezvăluie urmăritorilor săi că s-a topit de dorul fiicei sale, cât timp a fost plecată în Republica Dominicană. De asemenea, bruneta a mai notat că a fost o provocare mare pentru ea participarea la ”Survivor România”.

„Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea. Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezista dorului de familia mea. Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune! La final, unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventura, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele. Ne revedem curând! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, este mesajul pe care Andreea Tonciu l-a transmis pe Instagram.

