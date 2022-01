Cu cine se iubește vloggerul Blaze. Războinicul de la ”Survivor România” și-a găsit jumătatea într-o emisiune TV

Numele real al lui GP Blaze de la Survivor România 2022 este Godspower Morris Okpata și are 26 de ani. Acesta a devenit cunoscut odată cu participarea la „Mireasă”, unde și-a cunoscut viitoarea soție, Izabela.

Izabela și Blaze, foștii concurenți care s-au cunoscut în cadrul emisiunii ”Mireasa”, de la Antena 1, s-au căsătorit în Bacău. Cei doi au mers să își oficieze relația în fața stării civile, iar la eveniment au luat parte doar câteva persoane. Pe rețelele de socializare, aceștia au împărtășit imagini de la cununia civilă. După aproape două luni de la terminarea sezonului, cei doi și-au luat inima în dinți și au mers să își oficieze dragostea. Inițial, cei doi nu au dorit să se căsătorească în Finala de la ”Mireasa”, motivul fiind chiar descoperirea modului în care relaționează în afara emisiunii. Astfel că, după ce show-ul s-a terminat, s-au mutat împreună, iar acum au făcut pasul cel mare.

În ziua în care au mers să se căsătorească, cei doi au purtat ținut „atipice”. Dacă multe dintre persoanele care merg la starea civilă aleg să îmbrace rochii și costume, petrecând chiar și ore întregi pentru alegerea ținutei, cei doi au ales ținute vestimentare lejere, simple. După ce au semnat actele și s-au fotografiat, Izabela și Blaze, alături de cei prezenți, au ciocnit câte un pahar cu șampanie.

Povestea de dragoste dintre Izabela și Blaze a început în cadrul emisiunii ”Mireasa”, de la Antena 1. Tânărul în vârstă de 26 de ani, care este popular pe platforma Tik Tok, s-a îndrăgostit de Izabela. Odată ce a simțit că și-a găsit aleasa inimii, bărbatul nu a mai vrut să plece în Nigeria. Blaze a venit în România în anul 2015 și a studiat la Universitatea Maritimă din Constanța.

Cine este Blaze

Războinicul s-a născut în Nigeria, în orașul Portharcourt, și provine dintr-o familie numeroasă. Copilăria lui nu a fost tocmai una ușoară, iar asta l-a făcut să vină la noi în țară, în 2015. El a ajuns în România cu o bursă de studii la Universitatea Maritimă din Constanța, fiind dornic să învețe. Mai apoi, acesta s-a mutat în Capitală, pentru a urma și masterul.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor. Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe YouTube sau social media”, a povestit GP Blaze de la „Survivor România” 2022, în urmă cu ceva timp, potrivit VIVA!