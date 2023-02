Cu lacrimi în ochi, un bătrân din Gorj povestește clipele de groază prin care a trecut după cutremurul de 5,7 grade: ”Vedeam cum se zguduie casa”

Un bătrân din comuna Lelești, județul Gorj, a simțit cum pierde tot ceea ce a agonisit o viață întreagă. Cu lacrimi în ochi, bărbatul a povestit cum i-a afectat viața cutremurul de 5,7 grade.

Pagubele cutremurului produs în urmă cu 2 zile se resimt și acum. Bătrânul din comuna Lelești își privește casa care stă să cadă peste el. Seismul de 5,7 grade a distrus tot în urma lui. Tocurile ușilor au fost dislocate, pereții stau să se dărâme, zidurile de rezistență sunt afectate, țigla de pe casă a căzut, iar coșul de fum s-a dărâmat. Deși este o casă de vacanță, acolo unde se retrăgeau departe de zgomotul orașului Tărgu Jiu, bărbatul nu poate trece peste nenorocire. Cu lacrimi în ochi își aduce aminte cât suflet, timp și bani a investit în locuința lui.

”Era o casă destul de aranjată după puterile noastre, dar era o casă curată și frumoasă. Zidul se prăbușește. Tocurile de la ferestre au fost dislocate, au sărit geamurile. Totul aici este distrus.

Aici era alimentarea cu energie la sursa electrică. Am avut norocul că nu au făcut explozie, iar toate cele 3 camere care le aveam… Era ca o casă pentru copiii mei. Era o reședință la țară. Veneau de la bloc să se simtă bine aici.

Soba nu pun prea tare mâna pe ea fiindcă pică. Îi mulțumim lui Dumnezeu că nu am fost în casă și nu au fost nici nepoții mei. Trauma este grea, este mare, nu n-am cuvinte să vă explic… Vedeam cum se zguduie casa și cum picau țiglele de pe casă. În momentul ăla, s-a dărâmat coșul de fum de la ambele anexe și am rămas blocat”, a spus bărbatul.

Toate casele din comună au fost afectate de cutremurul de 5,7 grade

Fără puteri, bătrânul își privește casa și se gândește cu groază că nu mai poate fi locuită. Până se va ocupa de reabilitarea locuinței, bărbatul și soția lui sunt nevoiți să locuiască în anexa gospodăriei. Totodată, acesta spune că toate casele din comună au fost afectate de seism.

”Este munca mea și a soției mele și a părinților mei din cât au putut și ei, oameni de la țară. Intru în panică acum și când aud că trece o mașină mai puternic și mi-e frică. Nu aș vrea să mă gândesc la ce urmează.

Dacă ar mai fi ceva asemănător, nu știu cum aș trece. (…) La 70 și ceva de ani nu am crezut nicio clipă că o să văd așa ceva. Am văzut ce a fost în Turcia, am văzut ce a fost peste tot, dar nu mi-am închipuit că se poate întâmpla la noi. Toți au suferit, toți vecinii noștri, deci fiecare casă are o pagubă”, a mai povestit bătrânul din Gorj.

