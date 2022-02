Laurențiu Reghecampf recunoaște că drumul pe care l-a parcurs până la glorie a fost presărat cu momente dificile, dar mai ales cu multă muncă. Fost campion cu echipa lui Gigi Becali, dar și unul dintre jucătorii români de seamă, Reghecampf pune reușita pe seama tatălui său, care l-a susținut și l-a motivat să reușească. CANCAN NEWS are detaliile.

Antrenorul oltenilor de la Universitatea Craiova urmează să fie din nou tată, însă nu îl uită nicio clipă pe părintele său, Hary. Cu o carieră de excepție, atât la nivel de jucător profesionist, cât și din postura de tehnician, Laurențiu Reghecampf pune succesul pe seama copilăriei disciplinate pe care a avut-o datorită regretatului său tatăl.

„N-am avut o copilărie numai prin fața blocului”

Visul de a deveni fotbalist și mai apoi antrenor nu s-a materializat ușor pentru Reghe, însă regimul “draconic” la care a fost supus a dat roade.

“Visul meu era să devin fotbalist, am început de la cinci ani, adică pentru mine n-a fost ușor, n-am avut o copilărie numai prin fața blocului, am avut un program foarte strict! Am jucat la Chindia Târgoviște, dar am crescut cu Steaua București, câștigase Champions League și am ajuns să joc și în Champions League, grupe.

(VEZI ȘI: LAURENȚIU REGHECAMPF ESTE UN BĂRBAT-MODEL! ANTRENORUL CRAIOVEI S-A OCUPAT DE TOT CE ARE NEVOIE IUBITA ÎNSĂRCINATĂ)

Eu am fost un copil foarte cuminte, am fost crescut într-un regim militar de tatăl meu, nu aveam voie să fac altceva în afară de mingea de fotbal. Am crescut ca la armată, la mine trebuia să am 10 pe linie la școală, trebuia să nu întârzii la antrenament, tata a mers cu mine peste tot!”, a povestit Laurențiu Reghecampf în podcastul “Acasă la Maruță”.

Alte surprize la CANCAN NEWS

Aparițiile publice ale celui mai nou cuplu din showbiz au început să devină din ce în ce mai dese. După ce, o bună perioadă, Cristian Boureanu și Cristina Belciu s-au ascuns de ochii curioșilor, au făcut pace cu expunerea publică. Recent, au fost zăriți la un eveniment cu ștaif, unde fostul parlamentar, rezervat la nivel de declarații, le-a complimentat pe cele mai importante femei din viața sa. CANCAN NEWS are declarațiile exclusive ale îndrăgostiților.

Iar noua regină a muzicii de petrecere a făcut anunțul! Este însărcinată și abia așteaptă să devină mamă! Mălina Avasiloaie și iubitul ei au prezentat povestea într-un filmuleț de impact pe Instagram.

Și, chiar dacă sunt niște părinți tineri, par să nu fie speriați de noua provocare din viața lor, mai ales că au ajutoare de nădejde, cum ar fi Nicole Cherry, bună prietenă cu Mălina. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile exclusive ale artistei, despre fericitul eveniment.

(CITEȘTE AICI: NICOLE CHERRY – „M-AM VISAT MAI MULT MAMĂ DECÂT MIREASĂ!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.