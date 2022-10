Culiță Sterp a aflat cine i-a furat seiful de 100 de kilograme, plin cu bani: ”Cel mai mare regret al meu este...”

Nu a trecut mult timp de când familia Sterp a fost jefuită de aproape 200.000 de euro, bani strânși din muncă cinstită. La o distanță de trei luni, Culiță anunță că a aflat cine sunt hoții care i-au pătruns în casă. Șocant este faptul că cei care l-au sărăcit pe cântăreț erau chiar prietenii săi apropiați.

Vă reamintim faptul că în luna iulie a acestui an, frații Sterp, Iancu și Culiță au fost jefuiți. În casa părintească a celor doi au pătruns hoții, care le-au furat un seif ce deținea aproape 200.000 de euro, bani strânși din munca lor cinstită.

Cine au fost cei care au jefuit familia Sterp

Recent, bărbații din familia Sterp au fost invitați în cadrul podcastului realizat de către Cătălin Măruță, pe Youtube, iar acolo, Culiță a mărturisit că a aflat deja cine i-a furat banii din casa părintească. Se pare că hoții erau prietenii săi pe care el îi credea de încredere. Cu toate acestea, vedeta nu a menționat numele celor care l-au sărăcit.

„Cel mai mare regret al meu este că am avut încredere în oamenii care nu meritau. Am fost prea bun cu oamenii care nu meritau. Dacă eram altfel, probabil aveam mai mulți bani în cont acum, drept dovadă că mi s-a furat seiful, tot de prietenii ăia în care am avut eu încredere și i-am adus în casă.

Nu doar de asta, dar de multe ori mi s-a arătat”, a declarat Culiță Sterp, în podcastul lui Cătălin Măruță.

Cum a avut loc jaful din casa părintească a lui Culiță Sterp

Nefericitul eveniment s-a petrecut când mama cântărețului și fratele său mai mic erau plecați la mare, moment în care hoții au intrat în casă și au plecat cu seiful ce cântărea 100 de kilograme și în care se aflau toate economiile familiei, aproximativ 200.000 de euro.

”Mama cu Iancu erau la mare, iar eu am plecat la Cluj Napoca luni seară, pentru că aveam un examen marți dimineața. În următoarea seară când am venit acasă, am văzut din stradă becul aprins, exact în camera în care suntem acum. Aici se aflau şi banii! Poarta de la drum întredeschisă, iar cea mică era încuiată.

Când am intrat în camera asta am văzut dulapul deschis (dulapul fiind cu uşi glisante), am văzut pătura aşa aruncată pe jos şi încă un preș care erau puse pe chestia unde noi aveam banii!

Pe seif, mai exact! Am avut un seif foarte mare avea 100 de kilograme pe puţin, era foarte greu şi era înalt. Avea 1 metru şi 50 – 60 cm lățime. Era mare şi greu, ceea ce înseamnă că nu a putut să-l ia o persoană şi să fugă cu el! Au fost minimum 2 – 3 persoane după cum ne imaginăm noi!”, a spus Getuța Sterp, sora lui Culiță într-o postare pe vlog-ul personal.

