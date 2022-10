Culiță Sterp spune adevărul despre Daniela Iliescu. Cum se înțeleg cei doi soți

Culiță Sterp a vorbit cu sinceritate despre relația pe care o are în acest moment cu mama copilului său, Daniela Iliescu. După toate lucrurile urâte care s-au spus despre partenera sa de viață, cântărețul a lămurit lucrurile.

Relația dintre Culiță și Daniela a fost pusă de mute ori sub semnul întrebării, mai ales în perioada în care acesta se afla în competiția „Survivor România”. Chiar și așa, cântărețul le-a demonstrat tuturor că cea pe care a ales-o să îi fie parteneră a reușit să îl schimbe și să îl ajute în nenumărate rânduri.

Culiță Sterp, dezvăluiri relația cu Daniela Iliescu

Invitat recent în podcast-ul lui Cătălin Măruță, Culiță Sterp a făcut mărturisiri neașteptate despre femeia alături de care are un fiu în vârstă de un an. Cântărețul nu a stat pe gânduri și a afirmat cu sinceritate că se simte foarte fericit alături de Daniela, care a avut o influență foarte bună asupra sa.

Ba mai mult decât atât, fratele lui Iancu Sterp a făcut și o comparație cu restul relațiilor pe care le-a avut de-a lungul anilor. Culiță este de părere că toate femeile care au fost în viața lui nu l-au ajutat să devină o versiune bună a sa.

„Am evoluat foarte, foarte mult lângă ea (n.r. Daniela). Cred că lângă toate femeile din viața mea cât am stat, nu am evoluat cât am evoluat lângă ea în 2-3 ani. E foarte deșteaptă, gândește foarte mult. M-a învățat foarte multe chestii de care nu aveam habar”, a declarat Culiță Sterp, în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

În același podcast, cântărețul a vorbit și despre faptul că actuala sa parteneră de viață a fost invitată la nunta sa cu Carmen de la Sălciua. Se pare că interpreta de muzică de petrecere nu a fost prea încântată în momentul în care a văzut-o pe Daniela, deși știa că ea și Culiță au fost colegi și prieteni foarte buni în copilărie.

