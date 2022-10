Culiță Sterp, dezvăluiri neștiute! Daniela Iliescu, mama copilului său, prezentă la nunta lui cu Carmen de la Sălciua

Culiță Sterp a făcut dezvăluiri despre relația pe care a avut-o cu Carmen de la Sălciua și despre certurile care au intervenit între ei de-a lungul timpului. Cântărețul și-a amintit de momentele în care mariajul său a început să devină din ce în ce mai greu de suportat.

Nu mai este niciun secret faptul că artistul Culiță Sterp a avut parte de o relație tumultuoasa cu Carmen de la Sălciua. Cei doi au petrecut trei ani frumoși împreună, chiar dacă au fost căsătoriți numai 12 luni. Acum, bărbatul face lumină în acest caz și explică motivele care au stat în spatele despărțirii de fosta sa soție.

Daniela, invitată la nunta lui Culiță Sterp cu Carmen de la Sălciua

Invitat în cel mai recent podcast al lui Cătălin Măruță, Culiță Sterp a vorbit cu sinceritate despre o mulțime de lucruri care au avut loc în viața sa. Bărbatul a împărtășit cu cei care îl urmăresc faptul că Daniela, actuala sa parteneră de viață, a luat parte la nunta pe care a avut-o cu Carmen de la Sălciua.

Cântăreața nu a fost foarte încântată de prezența tinerei, iar fratele lui Culiță, Iancu, a menționat în ziua respectivă cei doi miri chiar s-au certat pe această temă. Culiță a explicat faptul că a invitat-o pe Daniela deoarece erau foarte buni prieteni, dar și foști colegi de școală, motiv pentru care nu a văzut nicio problemă.

„Chiar a zis ‘Ce caută asta aici?’ și i-am zis ‘Păi cum ce caută? Doar mă înțeleg bine cu ea. E prietena mea.’ Mi-am invitat colegii de clasă. Eu pe toți i-am invitat. Cine a vrut să vină, a venit.”, a declarat Culiță Sterp în podcast-ul lui Cătălin Măruță.

Carmen de la Sălciua, geloasă pe succesul lui Culiță Sterp

În cadrul aceluiași podcast, Culiță a vorbit și despre certurile care au apărut între el și Carmen de la Sălciua, după ce au devenit soț și soție. Cei doi și-au lansat carierele de interpreți de muzică de petrecere în aceeași perioadă, iar oamenii îi voiau împreună de fiecare dată. Totuși, Culiță a dorit să încerce și o carieră solo, ceea ce a determinat-o pe fosta lui soție să devină destul de reticentă.

Fratele lui Iancu Sterp a mărturisit că în momentul în care Carmen a văzut că poate avea succes și fără ea, lucrurile au început să se complice. Aceasta își dorea ca soțul ei să apară exclusiv alături de ea, însă Culiță s-a opus vehement.

„Noi încă mai eram împreună și am început să fac melodii singur. Am văzut că ei nu prea îi convenea chestia asta și am zis ‘Nu pot să fiu numai legat de tine, trebuie să fiu și eu singur, fiecare trebuie să își facă treaba lui.’ Am făcut și melodii singur care chiar au avut succes și de acolo a mers totul de la sine”, a explicat Culiță.