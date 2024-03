Culiță Sterp a făcut accident în Spania. Prima reacție după incidentul rutier: „Dar cu ce-am greșit în viața asta?”

Se pare că ghinionul îl urmărește pe Culiță Sterp! Artistul a avut parte chiar de un accident în trafic, în Spania. Iată ce a pățit cântărețul chiar înainte de a ajunge la destinație!

Culiță Sterp este pe val în ceea ce privește cariera muzicală de câțiva ani buni. Este solicitat la cântări și evenimente în toate colțurile Europei, însă drumurile lungi și călătoriile pot aduce unele peripeții, așa cum s-a întâmplat și de această dată.

Înainte cu doar câteva minute de ajunge la destinație, cântărețul și echipa lui au avut loc pe drum un mic accident. Aceștia au fost nevoiți să facă un popas și să rezolve problema.

Într-un moment cu totul surprinzător, mașina în care se afla împreună cu colegii săi de trupă a suferit o pană, cu doar 5 minute înainte de a ajunge la destinație. Artistul a privit cu umor incidentul neașteptat pe care l-au întâmpinat.

Of, viață, dar cu ce-am greșit în viața asta? Am făcut pană. Mai aveam 5 minute până să ajungem. Suntem în Spania și oamenii care ne duc de la o cântare la asta, că am venit cu avionul normal, nu venim cu mașina, că nu suntem nebuni să venim cu mașina, dar de la cântare la alta, dintr-un oraș în altul mergem cu mașina și asta e, am făcut pană. Care ne-ați blestemat?, a transmis Culiță Sterp în mediul online.