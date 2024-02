Culiță Sterp își vinde mașina! Prețul uriaș pe care-l cere pentru bolidul de lux cumpărat în 2020

Culiță Sterp își vinde din nou bolidul de lux. Cântărețul a publicat un mesaj pe pagina sa personală de Instagram, unde și-a informat urmăritorii că își ia ”la revedere” de la mașina pe ca o are încă din 2020 – un Mercedes Benz GLE Coupe. Câți bani cere artistul pe mașina de care s-a folosit timp de 4 ani.

Culiță Sterp a dat sfoară-n țară că își vinde mașina – Mercedes Benz GLE Coupe 360 d – 4 Matic 9G – TRONIC, din anul 2020. Artistul a simțit nevoia să-și bucure sufletul cu o nouă achiziție, însă nu înainte de a vinde bolidul de lux pe care îl conduce în prezent și de care s-a folosit timp de 4 ani.

Citește și: CE A PĂŢIT CULIŢĂ STERP, DUPĂ CE A FOST PRINS CU BANI FALŞI LA CASA DE SCHIMB VALUTAR: „DOAMNE, IARTĂ-MĂ”

Cât costă bolidul de lux al lui Culiță Sterp

Culiță Sterp este un mare iubitor de mașini scumpe, iar asta se poate observa, în special, din anul 2020 – până în prezent. Noul an a venit și cu noi rezoluții. Într-un mesaj pe rețelele de socializare, manelistul ș-a anunțat comunitatea că își vinde din nou mașina pentru a-i face loc în garaj unei noi bijuterii pe patru roți.

Astfel, bolidul de lux al pe care îl conduce în prezent- marca Mercedes Benz GLE Coupe – are 179.200 de km parcurși și pleacă de la artist pentru suma de 64.998 Euro.

La finalul anului 2023, pe data de 17 noiembrie, Culiță Sterp a fost implicat într-un accident cumplit în Cluj Napoca. Artistul a trecut pe culoarea roșie a semaforului din Piața Avram Iancu, fără să se asigure și a lovit o altă mașină care mergea regulamentar. Fiind prima dată când a fost implicat într-un astfel de incident, Culiță s-a speriat și a fugit de la locul accidentului.

„A fost prima oară când am pățit așa ceva, îmi pare rău. Având un sentiment ciudat că mă trecea la baie şi nu-mi amintesc cum s-a produs accidentul rutier. Când mi-am revenit, țin minte că eram în parcul din spatele Teatrului. Am aflat de la dosar că a durat 15 -20 de minute, dar lucrurile s-au petrecut foarte repede, nu am conștientizat cât a durat starea de şoc.

Când am auzit ambulanța, mi-am revenit, m-am prezentat polițiştilor și le-am spus că eu sunt șoferul implicat în accident. M-am interesat de starea victimei și m-am bucurat că nu a pățit nimic grav”, a spus cântărețul pentru Clujust.

Cât te costă să-ți cânte Culiță Sterp la nuntă

Culiță Strep a reușit să intre rapid în topul celor mai apreciați și iubiți artiști. În urmă cu ceva timp, imediat după pandemia de Covid-19, românii nu s-au uitat la bani atunci când și-au dorit ca artistul lor preferat să le cânte la nuntă, chiar dacă tarifele nu erau deloc mici – între 5.000 și 5.500 de euro – însă prețul poate să difere în funcție de orașul/țara unde este organizat evenimentul.

„Tarifele sunt între 5.000 și 6.000 de euro în acest an (n.r 2022), depinde și de distanță. Media este undeva la 5.000 – 5.500 plus distanța. Dacă sunt 500 de kilometri, ca să dau un exemplu, sunt alte costuri. Avem și programe pentru toată noaptea, dar majoritatea au și alte formații. Tarifele cresc de la an la an.”, a punctat managerul lui Culiță Sterp.

Citește și: CULIȚĂ STERP, EXPLICAȚII ÎN FAȚA JUDECĂTORILOR DESPRE ACCIDENTUL PROVOCAT ÎN CLUJ: „MĂ TRECEA LA BAIE ȘI NU-MI AMINTESC”