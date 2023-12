Ce a păţit Culiţă Sterp, după ce a fost prins cu bani falşi la casa de schimb valutar: „Doamne, iartă-mă”

Se spune că viața de artist nu este deloc ușoară. Mai tot timpul plecați de lângă familie și cei dragi, concerte susținute noapte de noapte, cântăreții întâlnesc tot felul de situații plăcute sau mai puțin plăcute. De data aceasta, Culiță Sterp a s-a confruntat cu o situație jenantă. Artistul a primit bani falși la un eveniment.

Recent, Culiță Sterp a avut de-a face cu o situație jenantă. Artistul se bucură de o carieră în plină ascensiune și de-a lungul timpului a strâns o mică avere din banii de la dedicații. Însă, de data aceasta, lucrurile au căpătat o turnură neașteptată.

Vrând să facă o fată bună de Crăciun, Culiță a mers la un mall din Cluj, acolo unde ar fi trebuit să cumpere mai multe haine pentru niște copii nevoiași, obicei pe care îl respectă de câțiva ani. Muzicantul a vrut să schimbe 3.000 euro în lei și s-a dus la o casă de schimb valutar.

Angajata din spatele ghișeului a descoperit că o bancnotă de 100 de euro era falsă. Culiță a avut de ales între a anunța poliția sau a distruge banii falși pe loc. Înfuriat pe situație, artistul a refuzat să cheme poliția, însă și-a dat seama că a fost al un pas de a avea din nou probleme cu legea.

„Am venit cu copiii ăștia de la Turda, am fost și în anii trecuți cu ei la mall să le luăm una alta. Auziți ce pățesc la mall. Acum am plecat de la schimb valutar, m-am dus să schimb niște bani. 3.000 de euro am avut, nu aveam lei și, ce credeți?! 100 de euro erau falși!”. Și au zis că avem două opțiuni: ori să chemăm poliția să dau declarație, ori să-i rupem aici. Normal că-i rupem, Doamne iartă-mă! Dar nervii mei sunt pe altă chestie. Nu mai dați bani falși la dedicații, dacă vreți să vă dați șmecheri arătați-vă puterea altfel. Vino și dă 100 de lei sau nu da niciun ban, mai bine cânt fără bani decât să dai bani falși decât să-mi faci mie belele. Asta îmi mai lipsea mie acum, declarații pe bani falși”, a spus Culiță Sterp.