Culiță Sterp, de urgență la spital! Cu ce probleme de sănătate se confruntă: ”Mai tare s-a agravat”

Recent, Culiță Sterp (31 de ani) a ajuns de urgență pe patul de spital. Cu ce probleme de sănătate se confruntă manelistul, dar și care este mesajul pe care l-a transmis comunității sale de fani – de pe rețelele de socializare.

Marți, 27 februarie 2024, Culiță Sterp a ajuns de urgență pe patul de spital. Manelistul a mărturisit că se simte rău încă de duminică, însă a sperat că starea lui de sănătate se va îmbunătăți. Însă nu a fost așa. Astfel că, după ce în urmă cu o seară susținea un recital la un spectacol, artistul a fost nevoit să ceară ajutor de specialitate și s-a prezentat la camera de gardă.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Culiță Sterp

Artistul și-a îngrijorat comunitatea de fani de pe Instagram, acolo unde a publicat o fotografie de pe patul de spital. Culiță a avut nevoie de internare și de administrarea unor medicamente prin perfuzie. Acesta le-a transmis fanilor de pe social media că s-a simțit rău încă de duminică și a făcut febră.

”Ieri la bal, azi la spital. Am o febră de duminică, am crezut că trece de la sine dar văd că nu vrea, mai tare s-a agravat”, a scris Culiță într-o postare pe Instagram.

Culiță Sterp a fost supus unei intervenții chirurgicale

La finalul anului 2023, Culiță Sterp a ajuns din nou pe mâna medicului, însă a celui estetician. Manelistul a fost supus unei intervenții chirurgicale, mai exact, un implant de păr – al treilea la număr. Acesta le-a dezvăluit fanilor de pe social media că nu este străin de procedură, mai ales că în 2017 a mai efectuat alte două implanturi de păr, în Turcia, însă nu a fost deloc mulțumit de rezultate.

”Astăzi este ziua cea mare pentru mine, pentru că mă duc să-mi fac implant la păr. După cum se vede, părul meu e foarte rar aici în față. Eu folosesc tot timpul o pudră ca să nu se vadă golurile, dar adevărul e că am nevoie de un implant, de încă unul, pentru că eu am mai avut un implant, de fapt două implanturi am mai avut, în 2017, în Turcia. Mi-am pus în față.

Nu mi-a plăcut foarte mult cum mi-a prins cel din Turcia și am venit în România, la domnul doctor Mihai Motora, în Cluj. Mi-am mai făcut, acum vreo 3 sau patru ani. Mi-am pus în față, unde e mai des. Pe parcurs a început să-mi cadă din mijlocul capului, unde nu am avut implant. E o chestie ereditară. Se vede că e mai rar părul”, a spus el pe Instagram.

