Culiță Sterp, mărturisire emoționantă: ”La fel o să rămân toată viața…”

După despărțirea de Carmen de la Sălciua, Culiță Sterp merge mai departe și mulțumește celor care i-au fost alături în momentele cele mai dificile. Artistul a publicat o fotografie în care apare alături de cei mai dragi oameni din viața lui.

Culiță Sterp recunoaște că nu se consideră vreo ”vedetă” și se caracterizează ca fiind un om ”simplu”. Iar fotografia în care apare împreună cu surorile și fratele său este încă o dovadă că artistul nu va uita niciodată că familia l-a susținut permanent, au crezut în el și l-au iubit.

“În poza asta puteți observa oamenii care mi-au fost alături, m-au iubit și au crezut în mine de la început, necondiționat! Nu mă consider vreo vedetă sau cineva, sunt un om simplu si la fel o să rămân toată viața, dar pentru felul în care voi mă vedeti, o mare parte se datorează lor că m-au susținut și m-au încurajat! ❤️”, a scris Culiţă Sterp.

Culiță Sterp și Carmen de la Sălciua au hotărât de comun acord să divorțeze.

”Nu este o făcătură. Așa am hotărât amândoi, cred că este mai bine pentru amândoi ca să o luăm pe drumuri separate. Când am venit din Gemrnaia n-am știut că ea s-a mutat, am găsit casa goală, nu știam ce se întâmplă. Nu mi-a spus că se mută. Deocamdată nu s-a întâmplat divorțul, nu știm ce o să fie pe viitor. Noi suntem așa, de mai mult timp, am mai avut certuri, discuții, nu ne-am certat dintr-un motiv foarte grav, nu ne-am certat din cauza unei alte persoane.”, a mărturisit Culiță Sterp pentru Acces Direct.