Culiță Sterp rupe tăcerea! Artistul a făcut primele declarații, după accidentul provocat: ”Mi-a fost greu să vorbesc”

După multe așteptări, Culiță Sterp a oferit primele declarații cu privire la accidentul rutier pe care l-a comis în urmă cu aproape o săptămână. Cântărețul de muzică de petrecere a avut un mesaj pentru toți cei care îl urmăresc, dar și pentru bărbatul care se afla la volanul mașinii pe care a lovit-o.

În urmă cu scurt timp, au ieșit la iveală noi detalii în cazul lui Culiță Sterp. Testele toxicologice au arătat faptul că acesta consumase și marijuana, nu numai alcool în momentul în care s-a urcat la volan. Văzând reacțiile oamenilor, fratele lui Iancu Sterp s-a văzut nevoit să transmită un mesaj pe care toată lumea îl aștepta.

VEZI ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAȚIE ÎN CAZUL LUI CULIȚĂ STERP! MANELISTUL SE AFLA ȘI SUB INFLUENȚA DROGURILOR ÎN NOAPTEA ACCIDENTULUI

Primele declarați ale lui Culiță Sterp, după accidentul rutier pe care l-a provocat

Culiță Sterp și-a făcut curaj și a postat pe contul său de Instagram un mesaj cu privire la accidentul rutier pe care l-a provocat. Bărbatul a ținut să își asigure fanii că nu fuge de responsabilități, ba din contră, este mai prezent ca niciodată, însă face tot posibilul pentru a-și îndrepta greșelile.

„Vă pup pe toți, dragii mei. N-am fugit nicăieri, aici sunt, pentru cei care vă întrebați. Mi-a fost greu să ies în fața voastră și să vorbesc, să vă spun ceva după cele întâmplate. Am stat puțin să mă gândesc, să analizez tot la rece și chiar am avut nevoie de o pauză. Vreau să îi cer scuze, în primul rând, lui Marius, băiatul implicat în accident, atât lui cât și familiei lui, cu care am ținut legătura și cu care m-am împăcat.

Vreau să le cer scuze celor pe care i-am dezamăgit, celor care mă apreciază și în special familiei mele care este mereu lângă mine. Știu că am dezamăgit și poate că nu își mai au rost cuvintele, dar nu cred că este om în lume care să nu greșească”, și-a început declarația Culiță Sterp pe contul său de Instagram.

CITEȘTE ȘI: RĂSTURNARE DE SITUAŢIE! FEMEIA DIN MAŞINA LUI CULIŢĂ STERP, ADEVĂRUL DESPRE RELAŢIA CU ARTISTUL: „SUNT…”

Ce planuri are Culiță Sterp pe viitor

După această „palmă” pe care a luat-o de la viață, Culiță Sterp face tot posibilul să se reabiliteze și să rămână cu picioarele pe pământ. Din păcate, acesta va fi nevoit să achite o amendă în valoare de 2.500 de lei și să fie pieton pentru următoarele 30 de zile. În același timp, Culiță se va supune unui control judiciar periodic.

În videoclipul postat pe Instagram, cântărețul a ținut să le mulțumească tuturor celor care i-au fost alături, dar și celor care l-au criticat. Acesta a anunțat că are planuri mari pentru viitor și că va face tot posibilul pentru a redeveni omul bun pe care toți îl îndrăgesc.

„Poate am avut nevoie să fac asta ca viața să mă învețe o lecție foarte importantă din care îmi iau toate învățăturile. Mi-am promis mie că vor fi multe lucruri în viața mea care se vor schimba în bine pentru că asta a fost cea mai mare palmă pe care o putem primi de la viață. Mulțumesc ca îmi sunteți alături, dar și pentru criticile pe care le-am primit. Chiar le-am meritat, au fost pe bună dreptate.

Pot doar să vă promit că o să rămân același om și o să rămân cu toate lecțiile învățate pentru o viață mai bună pe viitor. Vă doresc tot ce-i mai bun și le mulțumesc celor care au fost lângă mine, dar și celor care m-au criticat. Au făcut-o pe bună dreptate”, a încheiat cântărețul.