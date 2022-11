Răsturnare de situaţie! Femeia din maşina lui Culiţă Sterp, adevărul despre relaţia cu artistul: „Sunt…”

Laura, femeia alături de care Culiță Sterp se afla în mașină în momentul producerii accidentului, a făcut prima declarație publică despre cele întâmplate. Sătulă fiind de speculațiile potrivit cărora ar fi avut o relație ferită de ochii lumii cu artistul, Laura a făcut o postare pe contul ei de Instagram. Tânăra a mărturisit că Daniela Iliescu, logodnica lui Culiță Sterp, știa de prezența ei în mașină. Cât despre profesia tinerei, aceasta a povestit că este agent imobiliar, nu dansatoare.

În urmă cu doar câteva zile, Culiță Sterp a fost protagonistul unui accident rutier din centrul orașului Cluj. Conducând sub influența băuturilor alcoolice și depășind limita de viteză, artistul nu a oprit la culoarea roșu a semaforului și s-a izbit puternic de un tânăr care conducea o mașină marca Dacia Logan. Cântărețul nu era singur în momentul producerii accidentului, ci însoțit de tânăra care fusese la filmarea noului său clip video. (VEZI ȘI: DANIELA ILIESCU, DECLARAȚII NOI DESPRE ACCIDENTUL PE CARE L-A PROVOCAT CULIȚĂ STERP: „ÎNCERCAREA PRIN CARE TRECE FAMILIA NOASTRĂ…”)

Laura, femeia care era în mașina lui Culiță Sterp la momentul producerii accidentului, a rupt tăcerea

Prezența Laurei alături de Culiță Sterp a dat naștere mai multor controverse. Acum, aceasta a decis că este momentul potrivit pentru a lămuri lucrurile. Pe contul ei de Instagram, Laura a postat un mesaj prin care explică întreaga situație. Tânăra este de profesie agent imobiliar – nu dansatoare, și a fost contactată pentru a apărea în clipul artistului.

În momentul producerii accidentului, Culiță urma să o lase acasă, după care să meargă în apartamentul lui din Cluj-Napoca, unde urma să se odihnească. Cât despre interacțiunea dintre ea și cântăreț, tânăra a ținut să precizeze că a fost una strict profesională. (CITEȘTE ȘI: CE FĂCEAU, DE FAPT, CULIȚĂ STERP ȘI DANSATOAREA BLONDĂ ÎN MAȘINĂ, ÎNAINTE DE ACCIDENT: „AU FOST PREA…”)

„Inițial nu am vrut să discut despre acest subiect, dar am văzut că lucrurile au luat o întorsătură neașteptată. Au apărut speculații pe TikTok și în presă cum că aș fi amanta lui Culiță. Mi-aș dori să încetați cu aceste acuzații, deoarece singura interacțiune dintre mine și Culiță a fost strict profesională. Soția lui știa de prezența mea în mașină, a vorbit cu ea la scurt timp după ce am plecat de la resort.

Zilele trecute am fost contactată pentru apariția mea în videoclip, care s-a filmat miercuri, iar după terminarea filmărilor, artistul m-a dus acasă pentru că eu aveam ședință la birou următoarea dimineață.

Sunt agent imobiliar, nu dansatoare, iar el se îndrepta spre Cluj, dat fiindcă are apartament la Cluj și urma să doarmă acolo. Castingul pentru care s-a vorbit era pentru altă fată, însă, de la un rol în videoclip la eticheta de dansatoare este cale lungă. Numai bine, rău la nimeni!”, a fost mesajul transmis de Laura, pe contul ei de Instagram.