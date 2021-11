Cum a afectat-o pandemia pe Ana Baniciu? Din ce câștigă artista bani în această perioadă. „Am avut foarte multă treabă”

Ultima perioadă a fost destul de dificilă pentru toată lumea. Pandemia a afectat toate domeniile de activitate, însă cea mai mare lovitură au primit-o artiștii. Cum concertele și spectacolele au fost anulate, artiștii au trebuit să se reorienteze și așa a făcut și Ana Baniciu.

Recent, Ana Baniciu a vorbit despre cum a trecut ea peste această perioadă dificilă și cum a reușit să se mențină pe linia de plutire. Artista a preferat să nu se agite foarte mult și să ia lucrurile pas cu pas. Chiar dacă de concerte nu a mai fost vorba, aceasta nu a renunțat la muzică și chiar a petrecut mai mult ore în studio, pregătind piese noi.

„Sunt bine, sunt liniștită, stau mai mult în casă în perioada asta, pentru că e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. Eu am încercat să mă adaptez la ce se întâmplă acum, pentru că e o chestie de durată și nu am vrut să îmi schimb viața cu totul. Nu sunt vreo panicoasă.

Am foarte multe campanii de imagine, online-ul este online și funcționează, și mă bucur tare mult că funcționează, și măcar așa reușim să intrăm în contact cu alți oameni. Pe lângă asta, am avut foarte multă treabă și în studio, am două piese pe care vreau să le lansez de ziua mea. Sunt niște piese de maturizare în ceea ce mă privește.”, a declarat Ana Baniciu, potrivit Fanatik.

Ana Baniciu, viața sentimentală

Dacă din punct de vedere profesional lucrurile au mers bine, Ana Baniciu nu poate să se plângă nici când vine vorba de viața sentimentală. De ceva timp, artista are o relație cu Edy Kovacs, iar lucrurile par să meargă foarte bine.

„A apărut în viața mea pentru că și-a dorit el foarte mult. nu-l cunoșteam și nu aveam nici măcar un punct comun. (…) O prietenă care stătea perete în perete cu mine – am ieșit noi în oraș – a zis: „Vine și un prieten de-al meu”. Varianta lui Edy este și mai interesantă și anume că mă căuta de mai mult timp. N-a fost o întâlnire pusă la cale, dar când a auzit că sunt și eu acolo, și-a dorit foarte mult să vină”, a spus Ana Baniciu, la Antena Stars.

