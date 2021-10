Ana Baniciu, dezvăluiri despre relaţia sa. Cum a reacţionat tatăl artistei când l-a cunoscut pe viitorul ginere

Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Blondina a fost cerută în urmă cu câteva luni de partenerul său şi cum era de aşteptat l-a prezentat şi familiei sale înainte de a face marele pas. În cadrul unui interviu, artista a povestit cum a reacţionat tatăl său când l-a cunoscut pe Edi.

Ana Baniciu este în culmea fericirii, după ce l-a cunoscut pe bărbatul care a reuşit să îi fure inima. Cei doi formează un cuplu de aproape un an şi se poate spune că tânărul face parte deja din familia artistei.

Cum a reacționat Mircea Baniciu când l-a cunoscut pe iubitul Anei

Îndrăgostiţii au fost extrem de discreţi în ceea ce priveşte povestea lor de dragoste. La început au vrut să ţină totul departe de ochii curioşilor pentru a vedea dacă se potrivesc cu adevărat. În prezent, siguri pe sentimentele lor, cei doi se afişează peste tot împreună, ba chiar îşi arată dragostea în public, fără reţineri.

În cadrul unui interviu, blondina a povestit cum au decurs lucrurile în prima lor vacanţă. Cei doi au mers în Zanzibar, însă înainte de a se relaxa sub razele soarelui, cei doi au trecut prin câteva emoţii.

Mircea Baniciu şi-a cunocut viitorul ginere şi se pare că a fost extrem de încântat.

„Am fost plecată o săptămână în Zanzibar. A fost foarte frumos, am fost înconjurată de oameni dragi şi prieteni, ne-am distrat. Dar când m-am întors în România am apreciat mai mult ce am acasă. A fost şi iubitul meu, Edi, desigur. A fost prima vacanţă împreună peste graniţă. Ne înţelegem foarte bine, sunt tare mândră de treaba asta. E primul cu care m-am afişat, deci e o chestie serioasă”.

„Toată lumea ne admiră. Şi familia îl place, se bucură pentru mine. Tata a cunoscut şi el, în sfârşit, un pretendent. Mă tot întreba, dar nimic… Şi mama l-a cunoscut, e treabă serioasă. Nu ştiu când va fi nunta, nu ne grăbim, suntem tineri, vrem să ne distrăm”, a spus Ana Baniciu, la Vorbeşte Lumea.

Cine este iubitul Anei Baniciu

Edy Kovacs este un om de afaceri de succes, care de-a lungul timpului a reuşit să le pună capac mai multor frumuseți din showbiz precum: Daniela Crudu, Marinela Avădani, Raluca Lungu, Calina Roman, iar lista poate continua la nesfârșit.

Relația lor a fost dezvăluită într-un mod inedit, iar asta după ce Ana Baniciu a apărut într-o reclamă la detergenți, întinsă într-un pat, ținându-se de mână cu un bărbat misterios. Desi ințial toată lumea a crezut ca este vorba doar de o simplă promovare a produsului, ulterior, cei doi au fost surprinși la munte, în Poiana Brașov, unde au petrecut momente de neuitat împreună.

Sursă foto: Instagram