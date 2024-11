Cum a afectat-o pe Isabela divorțul dintre Oana Roman și Marius Elisei: „M-a sunat, speriată...”

După despărțirea de Marius Elisei, Oana Roman s-a ocupat singură de creșterea Isabelei. În nenumărate rânduri, ea a mărturisit că fostul ei soț lipsește cu desăvârșire din viața fiicei lor. Se pare că plecarea tatălui a afectat-o foarte tare pe fetiță, care nu poate accepta situația delicată. Recent, vedeta a făcut dezvăluiri emoționante despre acest subiect.

La începutul anului 2023, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus „adio” definitiv. Bărbatul și-a găsit o altă parteneră de viață, alături de care este foarte fericit. Însă, acesta a uitat de fiica lui, Isabela, conform spuselor fostei soții.

Oana Roman a mărturisit că Marius Elisei lipsește cu desăvârșire din viața Isabelei, lucru care a afectat-o foarte tare. Vedeta a precizat că plecarea tatălui i-a creat fiicei sale o dorință de a o avea mereu aproape.

Fiica lui Petre Roman a povestit și un episod copleșitor. Într-o seară, vedeta a plecat timp de o oră de acasă, iar Isabela s-a speriat foarte tare. Micuța și-a sunat mama și a rugat-o să se întoarcă și să nu o părăsească.

„Din cauza faptului că tatăl ei a dispărut din viața ei, are această dorință extraordinară de a mă ține aproape, pentru că undeva, în subconștient, are această teamă de abandon și îi este teamă să nu dispar și eu. (…) Am lipsit într-o seară o oră de acasă și m-a sunat, speriată, să mă întorc, să nu o părăsesc. Cel mai probabil, e o frică de abandon care a rămas după despărțirea de tatăl ei”, a declarat Oana Roman în cadrul podcastului lui Alexandru Constantin.