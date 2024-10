Fiica Oanei Roman are propriul salariu la doar 10 ani. Din ce câștigă bani Isabela, de fapt

Se poate spune că Oana Roman este acum o mamă împlinită din toate punctele de vedere. Deși are doar 10 ani, Isabela, fiica ei și a lui Marius Elisei, a început să-și ia viața în piept și să muncească pentru proprii ei bani de buzunar. Are salariu, își pune bani deoparte și îi ajută pe copiii nevoiași dintr-un sat de lângă București.

Oana Roman are motive suficiente să se simtă o femeie și o mamă împlinită. Isabela, fiica ei și a lui Marius Elisei, a început să muncească și își câștigă deja primii bani de buzunar. Deși are doar 10 ani, copila s-a lăsat inspirată de mama ei și i-a călcat pe urme. În timp ce alți copii de vârsta ei petrec ore în șir în fața calculatoarelor sau cu telefoanele în mână, fiica Oanei Roman a luat viața în piept și s-a apucat de treabă.

În cadrul unui interviu, Oana Roman a dezvăluit faptul că Isabela este foarte conștiincioasă în munca pe care o practică. Aceasta i-a oferit toată susținerea și suportul de care avea nevoie, iar rezultatele încep deja să se vadă. Isabela face parte din campaniile de publicitate pe care mama ei le face pe social-media, campanii în care este plătită individual, cu propriul salariu. Cu banii câștigați, copila este foarte atentă și își pune câștigurile la pușculiță.

„Îşi pune bani deoparte pentru că şi câştigă bani. Nu am expus-o şi nici n-am implicat-o în campanii. Dar am avut un client care m-a întrebat dacă Isa vrea să facă parte din campanie. (…) A fost de acord. Are bugetul ei. Are salariu. Îşi pune bani deoparte”, a declarat Oana Roman, pentru unica.ro.