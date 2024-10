De ce nu revine Oana Roman în televiziune. A spus adevărul crud din spatele camerlor de filmat: „Prea puțini...”

Deși în urmă cu ceva timp declara că își dorește să revină în televiziune, acum Oana Roman nici nu vrea să mai audă de acest domeniu. Vedeta este decisă să nu mai apară pe micile ecrane, iar acum a dezvăluit și motivele pentru care a luat această hotărâre. Vedeta mărturisește că a primit numeroase oferte, dar la toate a spus pas dintr-un motiv clar.

În ultima perioadă, Oana Roman și-a concentrat atenția pe mediul online, acolo unde este foarte activă. Se pare că vedeta preferă acest spațiu și nu mai ia în calcul să revină în televiziune, deși nu duce lipsă de oferte în acest sens. Acum, aceasta a vorbit deschis despre motivul din spatele refuzurilor sale și a pus punctul pe „i”. Mulți au fost surprinși să afle acest „adevăr” din spatele camerelor de filmat.

Așa cum spuneam, Oana Roman nu vrea să mai audă de televiziune și este hotărâtă să nu mai pășească în această lume. Deși primește numeroase oferte în acest sens, vedeta le refuză și asta dintr-un motiv la care nu mulți s-ar aștepta. Percepția generală este că în televiziune să fac bani frumoși, însă realitatea se pare că este alta.

Potrivit spuselor Oanei Roman, majoritatea proiectelor de televiziune presupun multă muncă și bani puțini. Ei bine, acesta este și motivul pentru care vedeta nu își mai dorește să fie în fața camerelor de filmat.

După ce a tăiat televiziunea de pe lista ei, Oana Roman și-a concentrat atenția în mediul online și este cât se poate de mulțumită de veniturile pe care le are de aici. De asemenea, se pare că vedeta are planuri mari de viitor și pune la cale noi proiect, despre care fanii ei o să afle în curând.

„Ideea este că o să-mi fac niște chestii noi, dar încă nu spun. Urmează. Sunt antreprenor, că practic ce fac eu tot ca un antreprenoriat e. Sunt influencer, e tot o muncă de antreprenor, doar că n-am angajați. În rest e cam același lucru. Înainte am avut și site-ul care a însemnat tot antreprenoriat și o să fac mai multe proiecte care o să țină și de zona de antreprenoriat. Dar să fac eu o firmă mare în care să am angajați, nu-mi doresc. Tot timpul am muncit singură”, a mai spus Oana Roman