Cum a aflat Ioniță de la Clejani că tatăl său a murit. Dezvăluiri sfâșietoare cu ochii în lacrimi, la TV: ”A fost singurul lucru de care mi-a fost frică”

Ioniță din Clejani trece printr-o perioadă dureroasă și destul de delicată. La începutul lunii aprilie, tatăl artistului – celebrul lăutar din Taraful Haiducilor, Marin Manole – a încetat din viață la vârsta de 82 de ani. Artistul și soția lui, Viorica din Clejani, se aflau la un concert în Anglia când au aflat cumplita vestea.

Pe data de 1 aprilie 2024, tatăl lui Ioniță din Clejani a murit. Bărbatul avea 82 de ani și era unul dintre lăutarii de seamă ai României. Marin Manole lasă în urmă o carieră impresionantă, fiind unul dintre cei mai apreciați lăutari ai generației sale. Bărbatul s-a făcut remarcat în perioada 1970 – 1980, Taraful Haiducilor făcând parte – în urmă cu ceva ani – din distribuția filmului ”The Man Who Cried”, alături de actorul Johnny Depp și Cristina Ricci.

Cum a aflat Ioniță din Clejani că tatăl lui a murit

Vestea că Marin Manole a încetat din viață a căzut ca un trăsnet peste familia lăutarului. Invitat în emisiunea lui Cătălin Măruță, Ioniță din Clejani a mărturisit că tot timpul i-a fost frică de clipa în care va fi sunat să i se spună de nenorocire. Presimțind că ceva rău urmează să se întâmple, lăutarul a spus că, în ultima perioadă, a trecut printr-un carusel de emoții și se temea pentru viața tatălui său.

”În ultima perioadă, am trecut prin momente foarte grele, era o situație de care îmi era frică, mereu mi-a fost frică de un telefon că se va întâmpla ceva de genul acesta. A fost singurul lucru de care mi-a fost frică în viața mea. Am un mesaj pe care mi l-am zis și mie.Viorica a trecut prin aceste momente înaintea mea și tot a încercat să mă pregătească, pentru că e un moment foarte greu în viață. Există milioane de oameni pe pământul ăsta, însă părinții trebuie să fie prețuiți când sunt în viață, ei nu-ți cer nimic decât ca tu să fii bine, să te duci mai des la ei’”, a spus Ioniță de la Clejani.

Ioniță și Viorica din Clejani se aflau la Londra, acolo unde se bucurau de reușitele turneului lor în Diaspora. Viorica a fost cea care a aflat prima de decesul socrului ei. Înainte cu doar câteva minute de a urca pe scenă, artista a trebuit să-și calce pe inimă și să-i spună lui Ioniță că părintele lui a murit.

„Nu știam cum să-i spun, omul se pregătea să intre la concert. M-a sunat sora lui și exact când urcam pe scenă și nu știam cum să-i spun, deja el nu se simțise bine cu o seară înainte, parcă a presimțit, nu avea liniște. La un moment nu am putut să mai țin și am vrut să mă eliberez și i-am spus că a murit tatăl lui. Mi-a fost o milă de el și atunci a trebui să fiu atât de zâmbitoare și să arăt oamenilor că nu e nicio problemă. Mulți au observat, mi-au spus că au observat că e ceva în neregulă cu domnul Ioniță. Eu am trecut prin această experiență, că de asta plâng acum, și mie mi-e dor de tata și mă uitam la el că nu mai mânca, se plimba și nu avea stare ca să ajungă mai repede în România. A fost foarte greu, nu e deloc ușor să faci față lucrurilor de genul acesta ”, a mai spus și Viorica.

Vulnerabil și cu sufletul în ”pioneze”, Ioniță din Clejani a mărturisit care este cel mai mare regret al lui. Și-ar fi dorit să-i facă mai multe bucurii părintelui lui, să-l fi văzut mai des zâmbind și fericit: ”Singurul regret pe care îl am este că nu i-am făcut mai multe bucurii”, a spus artistul.

