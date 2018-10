Cum a ajuns Geanina Militaru de la Etnic să cânte la metroul din Paris: „Nu a ajutat-o nimeni!”

Geanina Militaru, una dintre fostele membre ale formației „Etnic”, a făcut furori la emisiunea „Vocea României” şi a întors toate scaunele. Ea le-a mărturisit juraților că locuiește în Paris, unde se numără printre cei care cântă prin metrourile de acolo.

Geanina Militaru are o poveste de viață emoționantă, cu care a reușit să emoționeze publicul, dar și pe jurați: „Cânt de la 13 ani. Am intrat la 15 ani în trupa Etnic. Eu mi-am dorit mai mult, să fiu mai în faţă, să câştig un pic mai bine. La Paris am ajuns ca să cânt. Cânt la metrou. Şi tata e acolo şi face acelaşi lucru. Am cântat şi pe aceeaşi linie. Nu am autorizaţie, că eu cânt în vagon”.

Geanina Militaru a fost susținută în culise de Betty Stroe

Geanina Militaru a fost susținută în culise de cea mai bună prietenă, Betty Stroe, care i-a fost și colegă în trupa Etnic și pe care o vede ca pe o soră. Ea își știe artistei toată povestea și a fost alături de ea la bine și la rău.

„Eu şi Geanina ne cunoaştem de când mergeam la Palatul Copiilor. Aveam vreo 4 ani aşa, eu cântam în grupul «Allegretto», iar ea dansa. E diferenţă de vreo 2 ani şi jumătate între noi, şi am fost ca nişte surori, pentru că nici ea, şi nici eu nu avem surori. Eu am început să cânt în «Etnic», şi am chemat-o să vină în trupă, pentru că aveam nevoie de dansatoare.

Avea 15 ani pe atunci şi era mezina trupei, însă am încurajat-o, am observat că are şi voce bună şi, ulterior, am început să cântăm amândouă. Vreo 4-5 ani am cântat, după care ea a plecat la Londra, unde a încercat diverse joburi şi a urmat şi o şcoală de muzică. Dacă nu mă înşel, acolo a fost chiar cu mama sa, care îşi găsise şi ea ceva de muncă acolo.

De ceva timp s-a mutat la Paris, e şi tatăl ei acolo, locuiesc cu chirie. Cântă prin localuri, la metrou. Uneori, împreună. Geanina vrea să îşi facă nişte piese, să aibă propriul band. Nu cred că vrea să rămână în Franţa definitiv. Ea are locuinţă în Bucureşti, însă este dispusă să facă naveta. I-a fost foarte greu în tot acest timp, nu a ajutat-o nimeni. I-am fost alături în momente grele, e ca şi sora mea şi sper să ajungă bine, iar după «Vocea României», să nu mai cânte prin metrouri. Ţelul ei este să devină cunoscută şi aici, şi peste hotare, şi cred că va reuşi”, a povestit Betty Stroe pentru click.ro.

Ce le-a spus Geanina Militaru juraților de la „Vocea României”

“Geanina (n.r.: mă cheamă), vin din București. M-am mutat în Paris acum șase luni. La Paris am mers ca să cânt și cânt la metrou. Cânt prin vagoane. (…). ”, a spus Geanina Militaru în cadrul emisiunii “Vocea României”.

“Cum? Serios?”, a reacționat Smiley.

“Să nu îți fie rușine cu ceea ce faci. Am simțit o ușoară… (n.r.: jenă)”, i-a spus Andra concurentei de la “Vocea României”.

Furios că s-a întors și Smiley, deși nu avea voie conform regulamentului, Tudor Chirilă l-a taxat pe colegul său de la masa juriului.

“Stai, că eu sunt stăpânul show-ului. (….). Scrie clar în contract că eu sunt stăpânul emisiunii. (…).

Mai mult decât atât, ai încălcat formatul. Nu, nu, el s-a întors ilegal”, a intervenit Tudor Chirilă.

“Unde scrie? Nu te cred! (…). Da, mă, dar și tu cânți ilegal. (…). Cel mai frustrant e să îți completezi echipa”, a spus Smiley.

După câteva secunde bune de gândire, Geanina Militaru, fosta solistă de la “Etnic”, a decis să meargă în echipa lui Smiley.

“Ok, îmi e foarte greu să iau o decizie. Nici nu știu… O să merg la… o să încerc să… Smiley”, a spus Geanina Militaru.