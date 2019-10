Cum a ajuns Loredana Chivu bombă sexy. Ce ascunde fundul ei bombat

Loredana Chivu este una dintre bombele sexy ale României, blondina se bucură de forme apetisante, însă nu sunt tocmai de la mama natură. Vedeta a recunoscut în nenumărate rânduri că a apelat la chirurgia estetică pentru a-și modifica anumite părți ale corpului, de la implant mamar, până la cel…fesier.

Fosta asistentă TV face furori cu posteriorul său, dar pentru a arăta așa, apelează la anumite servicii. Loredana are un implant lichid la fund, realizat prin metoda injectării. Metoda este extrem de apreciată pentru că nu mai presupune o intervenție chirurgicală în adevăratul sens al cuvântului. ”Vii, te injectezi, pleci și îți continui activitatea fără nici o problemă”, susține clinica la care a apelat Loredana Chivu.

Durerea resimțită de paciente este asemănătoare cu o febră musculară, nu există cicatrice iar rezultatul apare imediat. La 3 luni se poate realiza o nouă injectare. Loredana Chivu a apelat la această procedură și a fost atât de încântată încât a devenit imaginea clinicii respective.

De câte ori și-a schimbat silicoanele și câte operații estetice și-a făcut

În vârstă de 29 de ani, Loredana Chivu și-a schimbat de trei silicoanele până în prezent. În afară de aceste intervenții chirurgicale destul de delicate, ea și-a făcut rinoplastie și și-a injectat buzele și posteriorul despre care a subliniat că nu și l-a operat. În galeria foto a articolului puteți vedea mai multe imagini HOT cu aparițiile vedetei pe litoralul românesc, unde a îmbrăcat costume de baie extrem de sexy. (CITEȘTE ȘI: Cum arăta Loredana Chivu înainte de operațiile estetice)

“O să spun în premieră câte operații am. Prima operație la sâni mi-am dorit-o că eram complexată că nu aveam. Am avut problemă cu acea operație, s-a infectat și a trebuit să urmeaze o reconstrucție, adică încă trei operații la sâni, până am ajuns să îi am așa. Altă operație este rinoplastia, am făcut-o pentru că nu puteam să respir și eram îngrozită cum o să arate dacă nu umblu și estetic. Restul sunt mici schimbări, injectări, buzele sunt injectate, acum doi ani le-am injectat, am grijă de mine. La fund nu am operație, sunt niște injecții. Ești puțin sedat, fără anestezie totală. Tot timpul am avut un fund bombat, am făcut sală, dar dacă voiam mai mare trebuia să fac exerciții la sală care îmi măreau și picioarele și n-am vrut asta. Am avut noroc că la față nu am avut nevoie, fațate nu am, sunt dinții mei”, a declarat Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Agenția VIP”.