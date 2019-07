Cum arăta Loredana Chivu înainte de operațiile estetice

Deși acum e o adevărată bombă care-i pune pe jar pe toți bărbații și care are mii de fani, Loredana Chivu și-a făcut loc cu greu în lumea mondenă românească. A vrut să arate cât mai bine, tocmai de aceea a fost nevoită să facă multe sacrificii și să se schimbe radical.

La fel de provocatoare, însă nu la fel de … tunată, Loredana Chivu a ştiut dintotdeauna că menirea ei este să ajungă pe primele pagini ale ziarelor şi la TV! Şi a reuşit! Înainte însă de a ajunge cunoscută, blondina a trecut prin cabinetele esteticienilor și ale stiliștilor care au transformat-o într-o bombă sexy!

“Arătam altfel (n.r.- la vârsta de 16 ani), trăsăturile sunt aceleași, dar consider că am evoluat în bine. Aveam nevoie de silicoane, buze, pentru că nu voiam să mă dau cu gloss întruna. Arată mai bine așa. Toate femeile fac schimbări dacă simt. Am trei intervenții la sâni, primele silicoane au fost un eșec total. Am trecut de la minus 1 la cupa C sau D, la capitolul ăsta stau bine. La buze am injecții, ale mele sunt permanente, nu trebuie să le refac periodic”, declara Loredana Chivu în urmă cu ceva timp.

Cu sânii mici, părul saten-blonduţ, fără acid hialuronic în buze sau extensii, Loredana afişa o cu totul altă imagine în perioada în care era studentă!

Loredana Chivu a spus câte operații estetice are, de fapt

Loredana Chivu a declarat că și-a pus implanturi mamare de patru ori și și-a operat nasul. Pe lângă aceste operații estetice, fosta asistentă a lui Dan Capatos a recunoscut că și-a făcut mai multe injectări, iar recent și-a mărit și posteriorul.

“Am o rinopastie, pentru că am fost obligată, am fost lovită când eram mică, nu putea să respir cu nara stângă. Am umblat şi la forma nasului. Am la sâni câteva operaţii pentru că am avut o problemă. (…). Am vorbit la tine în emisiune despre problema la sâni. În rest, am injectări” , a mărturisit Loredana Chivu în cadrul emisiunii “Răi da’ buni”.

Loredana Chivu un exemplu pentru alte femei

„Este greu să fii eu. Nu toată lumea mă place şi nu mă înţeleg chiar toţi. Povestea cu lumea mă afectează mai puţin. Există un stil „Loredana Chivu”. Eu consider că sunt o influenţă bună. Aş vrea să fie toate femeile ca mine. Nu mi-a fost niciodată ruşine să recunosc că am vândut cartofi în piaţă. Nu am multe operaţii, chiar dacă este greu de crezut. Am buze pe care le pun o dată pe an. (…) Am primit inelul fără cerere. Mihai este un bărbat blând şi educat. După naştere o să mă mai operez. Acum vreau doar să mă întreţin”, a spus Loredana Chivu la Antena Stars.

Frumoasa blondină este foarte atenta la aspectul fizic, care pentru ea este cel mai important. Nu doar ca isi doreste sa arate bine, dar sursa ei de venit provine din imagine.

