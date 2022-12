Cum a ajuns Steliana Sima să lucreze în Poliție, dar și care este cel mai mare regret al său. ”M-am dus la șef să-i spun că vreau să plec acasă”

Steliana Sima, pe numele ei real Florea Sima Cuța (57 de ani), este una dintre cele mai cunoscute și mai apreciate interprete de muzică populară din România. Are o carieră de succes și se bucură de fericire și împlinire în plan personal. Totuși, înainte de a deveni cântăreață, Steliana Sima a lucrat în Ministerul Afacerilor Interne.

În cadrul unui interviu pe care l-a acordat, Steliana Sima a vorbit despre cariera pe care o are în domeniul muzical. De asemenea, artista a povestit cum a fost experiența sa ca polițist și cum a ajuns să lucreze în Ministerul de Interne.

Nu mulți sunt cei care știu că Steliana Sima a fost subcomisar de poliție, însă, s-a pensionat. De asemenea, armata a disciplinat-o și chiar a devenit una dintre cele mai bune în pilonul de tragere. (VEZI ȘI: CUM ȘI-A DESCOPERIT STELIANA SIMA VOCAȚIA DE CÂNTĂREAȚĂ. CÂT DE MULT A CONTAT FAMILIA PENTRU CARIERA ARTISTEI)

Steliana Sima: ,,M-a disciplinat mult armata”

În anul 1983, Steliana Sima a debutat pe scena românească și a uimit publicul cu vocea și melodiile sale. La doar 20 de ani, cântăreața a intrat în Ansamblul Ciocârlia, însă, a lucrat o perioadă în cadrul Ministerului de Interne.

,,Eu m-am pensionat, nu mai sunt în cadrul Ministerului de Interne, și m-am pensionat ca ofițer. Chiar dacă nu am făcut Academia de Poliție, din ’87 sunt în Ministerul de Interne, când am venit ca solist vocal la Ansamblul Ciocârlia. După ani de zile am văzut cum merg lucrurile și au început să scoată posturi la concurs. Mi-am zis că ar trebui să mă înscriu și eu și așa am intrat în viața militară.

Ca om m-a disciplinat foarte mult armata. Eu când am venit la Ansamblul Ciocârlia aveam 20 de ani, mi-a fost foarte greu să mă adaptez, plângeam și m-am dus la șef să-i spun că vreau să plec acasă.

Acolo mi-am luat o muștruluială zdravănă, am mai plâns o dată și am început să mă obișnuiesc. Ba am ajuns sa fiu una dintre cele mai bune în poligonul de tragere”, a declarat Steliana Sima, potrivit informațiilor oferite de fanatik.ro.

Cel mai mare regret al Stelianei Sima

Mereu determinată și hotărâtă să își vadă dorințele devenite realitate, artista a reușit tot ceea ce și-a propus. Este o cântăreață renumită și se bucură de tot ceea ce a realizat până acum. Totuși, pe Steliana Sima o macină un mare regret, și anume atitudinea ,,greșită” pe care a avut-o față de oamenii din viața ei. (CITEȘTE ȘI: TALENTUL NEȘTIUT AL CÂNTĂREȚEI STELIANA SIMA. „DACĂ AȚI ȘTI DE CÂTE ORI AM INTRAT EU CU IA PE DOS PE MINE, ÎN SCENĂ…”)

,,În viață am fost și încă sunt conform graficului. Am fost un om cu idealuri și obiective pe care le puteam atinge. Am analizat mereu dinainte ce voiam să fac când îmi stabileam un obiectiv, știam până unde pot să merg. Și am ajuns de fiecare dacă acolo unde mi-am propus.

Singurul meu regret este că am analizat oamenii după structura mea, un om deschis adică. În cântecele mele am rămas o carte deschisă, dar în particular viața m-a învățat să fiu mai diplomată. De multe ori mi-am luat-o de la cine nu mă așteptam”, a povestit artista, potrivit informațiilor oferite de sursa de mai sus.