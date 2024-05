Cum a ajuns un român care spăla vase în Spania să gătească pentru Messi ori Shakira. Povestea inedită a lui chef Tavi Helian: „Am demonstrat că pot”

Milioane de români sunt plecați peste hotare pentru o viață mai bună. Unii se întorc în țară după ani în care au muncit pe brânci în străinătate, alții își croiesc un nou drum departe de cei dragi. Este și povestea unui român care a plecat în Spania la vârsta de 18 ani, pentru un viitor mai bun. Începuturile lui au fost grele, iar succesul a venit după mulți ani de trudă. Tavi Helian a fost o vreme spălător de vase într-o bucătărie catalană, iar cu timpul a ajuns bucătar-șef. A avut ocazia să facă mâncare pentru celebrități mondiale, precum Messi sau Shakira, iar în prezent și-a deschis propria afacere pe meleaguri românești.

Foarte mulți români au cunoscut succesul peste hotare. Povestea lui Tavi Helian i-a lăsat pe mulți fără cuvinte, când s-a aflat că românul a pornit de la munca de jos și a ajuns să gătească diverse preparate pentru mari fotbaliști ai lumii, dar și pentru alte celebrități mondiale. A plecat din România la vârsta de 18 ani și s-a angajat în Spania, într-o bucătărie a unui restaurant din Barcelona. Nu i s-a acordat o șansă mare de la început, căci patronul spaniol l-a pus să spele vasele. O vreme a fost spălător de vase, apoi și-a încercat norocul după ce a „furat” meserie.

CITEȘTE ȘI: POVESTEA LUI EUGEN, ROMÂNUL DIN ANGLIA CARE SPALĂ MAȘINILE REGELUI CHARLES: ”M-AM TREZIT, ÎNTR-O ZI, CU UN TELEFON DE LA OAMENII LUI”

A avansat treptat, după ce șeful restaurantului l-a văzut că se descurcă de minune în bucătărie. Astfel, tânărul român a dat lovitura în mai puțin de doi ani și a ajuns bucătar-șef în Barcelona.

„La început am stat la vase, acolo am găsit post liber, iar în următoarele trei luni am «furat» tot ce însemna partea de rece, adică salate, deserturi. Iar când persoana care era pe zona de preparate reci a lipsit o zi, eu am demonstrat că pot să îi ţin locul şi să fac acele salate. Patronul de acolo a fost impresionat, a angajat altă persoană la vase şi pe cea specializată în preparate reci a eliminat-o (lucru pentru care nu am fost bucuros). Apoi am «furat» tot ce înseamnă partea de cald, adică partea de barbeque/grătar.

Când a fost bolnav colegul din partea asta i-am ţinut locul, am demonstrat din nou că mă descurc foarte bine. Iar următoarea etapă a fost cea de bucătar-şef şi am demonstrat că pot să mă descurc pe toate secţiile. Iar într-un an şi şase luni am ajuns de la băiatul de la vase (la 18-19 ani) să fiu bucătar şef într-o bucătărie catalană, unde se vorbea doar catalană. Practic, am copilărit în România şi mi-am petrecut tinereţea în Spania, Barcelona”, a povestit Tavi Helian, pentru businessmagazin.ro