Cum a ales influencerul Plipli numele păpușii sale „bântuite”. Nu se desparte de ea în nicio misiune din lumea paranormală

Celebrul Plipli de pe TikTok a fost prezent în platoul emisiunii CANCAN Senzațional, alături de jurnalistul Dan Diaconescu. Darius Plitan a stârnit numeroase reacții în mediul online, după ce și-a povestit pe șleau experiențele paranormale. Bărbatul n-a venit singur, ci însoțit de păpușa lui „bântuită”, pe nume Matilda. Influencerul are o întreagă istorie în subiectele legate de locuri mai puțin vizitate de către oameni, pentru că ar fi bântuite. Ce legătură stranie are cu numărul 39? A explicat pe îndelete!

Darius Plitan este celebru în mediul online pentru activitățile lui legate de lumea paranormalului. Tânărul este cunoscut drept „Plipli” pe platforma TikTok, unde obișnuiește să le arate oamenilor de pe internet în ce locuri „bântuite” merge ori ce fel de experiențe bizare întâlnește. Este însoțit mereu de păpușa lui, Matilda, alături de care a venit și-n platoul emisiunii CANCAN Senzațional.

Tânărul de 31 de ani i-a dezvăluit lui Dan Diaconescu că are o obsesie misterioasă pentru numărul 39, care i-a ieșit în cale pe oriunde a mers. S-a gândit, inițial, că ar fi o pură întâmplare, însă ulterior când a zărit numărul la tot pasul, el a intrat la bănuieli. Singurul care nu a apărut vreodată a fost copacul cu numărul 39. A mers în multe păduri, despre care se spune că sunt bântuite, însă nu a dat nas în nas cu vreun pom care să aibă pe el numărul bizar. Așa că, s-a gândit că poate are altă semnificație.

Darius Plitan, cunoscut drept Plipli: Copacul cu numărul 39 nu a apărut niciodată. Am fost în foarte multe păduri, niciodată nu am întâlnit așa ceva. Poate are altă semnificație, dar eu până-n prezent nu pot să înțeleg lucrul ăsta.

Dan Diaconescu: Și n-ați mai căutat-o pe doamna aceea? Să ia blestemul înapoi.

Darius Plitan, cunoscut drept Plipli: Am căutat-o, nu am găsit-o. Unii spun că ar fi murit, alții spun că ar fi văzut-o în Galați, acum vreo 4 ani. Cred că este moartă.

Cum a ales numele pentru păpușa lui

El vrea să vadă dacă păpușa are puteri bizare, așa că o ia peste tot. Plipli merge adesea în locații, despre care se spun că sunt bântuite, iar Matilda îl însoțește la orice pas. Dan Diaconescu a fost curios de unde vine numele păpușii și dacă are o semnificație anume.

Dan Diaconescu: De atunci vă simțiți diferit? Adică sunteți ca-n filmele alea americane, făcute de Marvel Studios, cu personajele cu supraputeri.

Darius Plitan, cunoscut drept Plipli: Da, de atunci mă simt diferit (…) Păpușa nu avea niciun nume.

Dan Diaconescu: De ce ați botezat-o Matilda?

Darius Plitan, cunoscut drept Plipli: Pur și simplu, mă gândeam ce nume să pun la păpușă.

Dan Diaconescu: Și pe prima păpușă cum o chema?

Darius Plitan, cunoscut drept Plipli: Chitra o chema. Vă dați seama, am cumpărat-o, am văzut că nu se întâmplă nimic, am zis nu mai…cum s-o botez pe păpușa asta? Am stat și m-am gândit, după țeapa pe care am luat-o, ei îi spun Chitra.

