Plipli, posesorul păpușii Maltida, despre inițierea în lumea paranormalului: „E catalogată una dintre cele mai bântuite păduri din România”

Cea mai nouă ediție a emisiunii CANCAN SENZAȚIONAL, unde invitat permanent este Dan Diaconescu, a fost prezentată de Plitan Darius, cunoscut pe TikTok ca Plipli. Mai mult decât atât, acesta a adus-o în studio și pe celebra sa păpușă bântuită, Matilda. Cei doi au abordat numeroase subiecte legate de experiențe paranormale. Printre altele, influencerul a povestit și cum a început această activitate, dar și cum găsește locurile în care filmează.

Darius Plitan a povestit cum a început aventura sa în lumea paranormalului. Încă din copilărie, influencerul a fost atras de astfel de povești. La un moment dat, a vizitat pădurea Hoia Baciu, despre care spune că este catalogată una dintre cele mai bântuite păduri din România. Locul l-a motivat să meargă în această direcție.

„Totul a început de la pădurea Hoia Baciu, probabil toată lumea știe, o pădure unică, cea de lângă Cluj. Eram mic copil, plecasem cu părinții la Cluj și tot timpul am auzit povești despre pădurea Hoia Baciu. Eram foarte curios și îi întrebam pe părinți, întrebam pe unchi, familie: ‘E adevărat, oare, ce se întâmplă acolo?’ Vă dați seama, toată lumea spunea că sunt niște povești. Și eu fiind mai copilandru pe atunci, am decis să mă duc în pădurea Hoia Baciu.

Uitați, am pășit în pădurea Hoia Baciu, au fost câteva lucruri ciudate pe care le-am simțit în acel loc și de atunci am fost motivat ca să iau totul în serios, să tratez cu seriozitate. Și cam așa a început drumul meu, aventura în lumea paranormalului. Pădurea Hoia Baciu e catalogată una dintre cele mai bântuite păduri din România și din punctul meu de vedere, da, pot să zic lucrul ăsta, are cam tot ce are nevoie un loc ca să fie explorat, începând de la OZN-uri, la energii, la ritualuri. Are OZN-uri, are fantome, are orice.”, a spus Plipli la CANCAN SENZAȚIONAL.