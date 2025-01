Paranormalul devine realitate. Cum a ajuns Darius Plitan obsedat de numărul 39

Un subiect inedit a atras recent atenția publicului, legat de experiențele paranormale și coincidențele ciudate trăite de un influencer pasionat de fenomene inexplicabile. Invitat la CANCAN SENZAȚIONAL, Darius Plitan, cunoscut pe TikTok drept Plipli, a devenit o figură proeminentă în explorarea paranormalului, împărtășind frecvent povești fascinante cu urmăritorii săi. Printre aceste experiențe, se remarcă obsesia misterioasă a numărului 39, care pare să îi urmărească în mod constant viața.

De-a lungul timpului, Darius a devenit un nume de referință în explorarea fenomenelor inexplicabile, abordând subiecte variate – de la locuri bântuite până la obiecte asociate cu energii negative. Printre cele mai populare „accesorii” din aventurile sale se numără o păpușă pe care o consideră bântuită, numită Matilda, care l-a însoțit în multe dintre expedițiile sale. Matilda a devenit o prezență emblematică în poveștile sale, adăugând o notă de mister și autenticitate fiecărei relatări.

Darius a povestit la CANCAN SENZAȚIONAL că a observat că numărul 39 apărea frecvent în diferite situații cotidiene. Ora exactă, plăcuțe de înmatriculare, numere aleatorii pe cărți sau chiar bilețele apărute inexplicabil în preajma casei lui – toate păreau să indice o legătură stranie cu acest număr. La început, Darius a tratat totul ca pe o simplă coincidență, dar frecvența cu care numărul 39 își făcea apariția a început să-l pună pe gânduri.

Mai mult, coincidențele bizare nu s-au limitat doar la aceste observații. Într-o zi, în timp ce se afla într-un mijloc de transport, a remarcat că un pasager citea o carte care avea numărul 39 pe copertă. Aceste mici semne s-au acumulat, iar ceea ce părea inițial o simplă curiozitate s-a transformat într-un adevărat mister personal.

„Sunt foarte multe teorii care… Poate să confirme lucrul ăsta. Bun, și ce-i cu copacul 39? Copacul 39, numărul 39. Am citit și numerologia, am încercat să înțeleg anumite lucruri. Legat de numărul 39, foarte multe lucruri mi se întâmplau și nu înțelegeam. 39 din nou. Și am zis, poate coincidență, dar chiar atâta coincidență. Chiuva părea mereu numărul 39. Numărul 39. Și tot a început așa, frumos, elegant, fără să-mi dau seama că ar fi ceva legătură cu 39-a. Mă uitam la ceas 39. A, e ok, e normal. Mă duceam în oraș 39. Eram în microbuz spre satul mare acolo a noi și mă urc în microbuz. La un moment dat era un domn. Citis o carte și pe coperta cărții era numărul 39.

Peste tot vă apărea numărul 39. Azi că nu e posibil așa ceva. Asta e adevărat, da. Mai rar așa ceva. Lucrurile au început să ia razna. Au început acasă la mine să se întâmplă anumite chestii ciudate legate de număr. Numărul 39 pur și simplu apărea scris, apărea, am găsit o foaie mai micuță în dreptul casei cu numărul 39. Am zis că e coincidență. Probabil vecinul și-a scăpat un bilețel. Dar totuși Ce coincidență să fie 39. Și până în ziua de astăzi vreau să le tratez totuși nu la modul cel mai serios, mă, 39. Încerc oarecum să fiu la mijloc să nu mă duc în eroare pe mine. Îmi spune cineva, parcă nici nu v-aș citi mesajul ăsta GRS01, e clar că moare la 39 de ani.”, a spus Darius la CANCAN SENZAȚIONAL.