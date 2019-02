Cum a cheltuit Bogdan Ioan, câștigătorul ”Vocea României”, premiul de 100 000 de euro: ”Mi-am cumpărat…”

În decembrie 2018, Bogdan Ioan a câştigta premiul cel mare – 100.000 de euro – şi titul de “Vocea României” la PRO TV. A fost supranumit Michael Jackson de România, după ce l-a imitat la perfecţie pe “Regele pop”.

Un astfel de premiu poate lua mințile oricui, dar Bogdan Ioan este și rămâne cu picioarele pe pământ. S-a bucurat enorm de premiul câștigat și de recunoașterea artistică – aceasta însemnând mult mai mult, pe termen lung, având în vedere pasiunea muzicală a lui Ioan -, însă nu a cheltuit ”fără cap”. Artistul dovedește că este stăpân pe situație și apreciază la justa valoare banii câștigați.

“Mi-am luat premiul de 100.000 de euro, dar n-am avut timp de nimic, am participat la niste acţiuni caritabile, dar nu vreau sa discut despre asta…. Am investit o mică parte din premiul câştigat, mi-am cumpărat scule pentru studio, niste microfoane. Investesc în mine, în ore de canto. Am început să avem concerte, evenimente în club şi mă bucur că oamenii vin să mă vadă, să mă asculte cântând şi să mă vadă dansând”, a declarat câştigătorul de la “Vocea României” pentru click.ro.

Bogdan Ioan este originar din Constanța, însă s-a mutat în Capitală, pentru a fi mai aproape de lumea showbizului.

“M-am mutat în Bucureşti, dar nu mi-am luat încă o casă, un apartament. Cu dragostea stau bine, am destule admiratoare, dar sunt singur, muzica este cea mai mare iubire şi prefer să mă dedic ei acum”, a mai spus el.