Cum a cucerit-o Hagi pe soția sa, în urmă cu 24 de ani, de când sunt căsătoriți: ”Venea să mă…”

Gică Hagi și Marinela sunt căsătoriți de 24 de ani, dar ”Regele” a făcut mari eforturi pentru a-i intra în grații celei care avea să-I devină nevastă și să-I dăruiască doi copii, Iannis (20 de ani) și Kira (23 de ani).

Marilena Hagi a dezvăluit într-un material pentru VIVA! din anii 2000 cum a decurs prima întâlnire cu sportivul, după ce în octombrie 1993 s-au cunoscut, într-un cerc de prieteni comuni: ”Mi-o amintesc perfect, desigur. M-a invitat la restaurantul Select. Deși eram îngrozitor de timidă, încă de la început m-am simțit în largul meu lângă el. Asta pentru că îmi semăna în multe privințe. Și el era timid, ca și mine. (…) Eram studentă în anul II și venea să mă ia de la facultate. Își parca mașina pe o străduță îndepărtată, ca să nu ne vadă cineva sau să afle părinții mei. Totuși, n-am rezistat prea mult și i-am spus surorii mele cu cine am ieșit. Am păstrat amândouă secretul până la prima mea ieșire în public alături de Gică. Era o petrecere machidonească. Toată lumea a fost surprinsă. Nu știau de unde am răsărit”, a spus Marilena.

Hagi, mărturisire emoționantă despre Marinela

În ciuda faptului că a fost dintotdeauna discret cu viața personală, Hagi a făcut recent o mărturisire publică despre soția sa. „Viața mi-a dat de toate: sport, fotbal, sunt celebru şi am o familie incredibilă. Am o nevastă care e cu mine, care mi-a dat doi copii și care mă susţine. (…) Îi mulţumesc pe această cale. Îmi spune din când în când «dar nu îmi zici şi mie că mă iubeşti»? E mai greu, că eu zic mai greu. Dar ea ştie că ţin la ea. Și ea ține la mine”, a declarat Gheorghe Hagi.