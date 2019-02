Cum a decurs prima întâlnire dintre Răzvan Fodor și soția lui: ”I s-a tras scaunul de sub fund!”

Sunt căsătoriți din 2010 și au împreună o fetiță, însă puțini sunt cei care știu cum a decurs prima întâlnire dintre Răzvan Fodor și soția lui, Irina.

Povestea de dragoste dintre Răzvan Fodor și soția lui a început după ce Irina a venit din Buzău ca să urmeze cursurile Facultății de Jurnalism aici, în Capitală. S-au cunoscut în București, iar prima lor întâlnire a avut loc la botezul copilului unui prieten de-al artistului. Acolo unde Irina a fost supusă primului test. (CITEȘTE ȘI: RĂZVAN FODOR, CUPLAT CU LIDIA BUBLE! IMAGINEA A FOST POSTATĂ PE INTERNET: “PĂREAI BĂRBAT SERIOS“)

„Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot(…) Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, a povestit Răzvan Fodor pe blogul său personal.

Răzvan Fodor și Irina, vacanță cu peripeții și teste

Ei bine, după primul test a urmat și al doilea. La începutul poveștii lor de dragoste, Răzvan Fodor a invitat-o pe Irina într-o vacanță în India. Artistul a vrut să vadă din ce ”aluat” este făcută femeia pe care o plăcea și în acea vacanță și-a dat seama că Irina este femeia pe care și-o dorește alături pentru tot restul vieții sale. (VEZI ȘI: RĂZVAN FODOR S-A DEZLĂNȚUIT ÎN PUBLIC, DUPĂ CE SOȚIA I-A FĂCUT ZILE FRIPTE: “AM DE GÂND SĂ VĂ DEMONSTREZ CE SOŢ ÎNŢELEGĂTOR SUNT”. CARE E SOLUȚIA LUI)

„I-am propus o vacanță în India unde am avertizat-o că nu e chiar cea mai exotică destinație de pe pământ, iar eu în capul meu eram ferm convins că nu poți să impresionezi astfel o fetiță de 19 ani. Dar am zis că dacă tot mi se pare că e ce trebuie, hai să o testăm până la capăt. A dormit în bungalouri de 3 $ / noapte fără să crâcnească, a mers zeci de kilometri pe jos pe zi și împreună am schimbat câteva trenuri și mijloace de transport, avioane și alte cămile… Ar fi putut, ca o domnișoară ce era, să se urce în primul avion și să se întoarcă acasă, în civilizație. Nu a făcut-o, a rămas lângă mine…de tot! Așa am trecut de hopul cu numărul doi. Ne-am întors în România și am și mutat-o acasă la mine, unde am continuat să fiu eu, iar ea a continuat să fie ea…A fost un început frumos,fără jocuri, fără prefacatorii, fără să mă dau mai lord, mai golan,mai tare, mai mare, mai rotund…”, mai spunea artistul.