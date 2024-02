Cum a descoperit Dan Ciotoi că suferă de cancer de colon, de fapt: „Totul a început de la o ciorbă”

Dan Ciotoi este unul dintre artiștii din „generația de aur”. Solistul trupei Generic a fost înconjurat de necazuri, după ce a aflat că suferă de o boală gravă. Cunoscutul cântăreț a trecut prin clipe dificile și a fost nevoit să consulte mai mulți medici până a depistat cu ce afecțiune se confruntă. După numeroase investigații, specialiștii i-au dat vestea cruntă: că are cancer la colon! Atunci au început greutățile, căci interpretul a trebuit să fie supus unei operații complicate. Cum a început, de fapt, întregul chin și cum a aflat că suferă de cancer?

Dan Ciotoi a trecut prin multe clipe grele în ultima vreme. Artistul a aflat că are cancer la colon, după numeroase investigații și controale la medici. A mers la mai mulți specialiști până a depistat boala cu care se confruntă. Solistul trupei Generic a fost supus unei intervenții chirurgicale și urmeze să fie din nou operat.

Dan Ciotoi și-a petrecut ultimul an numai prin spitale. Chinul lui a început după un turneu în Germania, unde a fost nevoit să mănânce doar mâncare solidă. El era obișnuit să mănânce ciorbe în mare parte, însă fiind tot pe drumuri, prin străinătate, n-a avut de unde să servească acest fel de mâncare.

După câteva zile bune, s-a ales cu dureri abdominale groaznice. Și-a dat seama că ceva este neregulă, așa că a mers de urgență la doctor când s-a întors în România. Au început controalele, iar după lungi investigații a aflat cruntul adevăr.

„Eu, de fel, mănânc ciorbe, de aici începe povestea mea, ca să se înțeleagă mai bine. Am plecat într-un turneu, în Germania și nu am mai mâncat ciorbe, am mâncat mai multă mâncare solidă, ce găseam pe traseu. Am ajuns acasă, aveam niște crampe foarte puternice abdominale, semn că se întâmplă ceva. Nu am putut să merg imediat la medic, pentru că urmau alte patru concerte, în țară. După ce am terminat ultimul concert, care a avut loc în Brașov, era o zi de duminică.

Am un prieten doctor, din Sibiu, care are grijă de mine atunci când am nevoie și când mi-a făcut control, mi-a spus că sunt suspect de obstrucție intestinală. Mi-a dat imediat trimitere în Sibiu, la un spital privat, doar că am zis că o să mă duc la Târgoviște că este mai aproape, dar nu știam că spitalul privat din Târgoviște nu era de urgență, era doar de control, iar când am venit eu, nu aveau să-mi facă un CT.

Trebuia să fac un CT pentru că ala se recomandă la boala asta. Am avut norocul să cunosc alt doctor și m-a trimis la spitalul județean, dar nu mi-au făcut control CT. Am stat trei, patru zile și mi-au spus că sunt bine. Acolo m-au tratat de obstrucție intestinală, dar fără să-mi facă analizele care mi-au fost recomandate inițial. M-au trimis acasă ca fiind sănătos. Pe lângă asta, mi-au descoperit că am și diabet, dar a fost un diagnostic greșit.

Acolo la spital eram pe hrană lichidă și acasă mi-au zis să trec pe hrană solidă. După două zile a început iar să mă doară, îmi era rău, noaptea nu am dormit deloc. Ulterior, am mers la un alt medic și m-am dus la un spital privat din Târgoviște și mi-au făcut CT-ul. Când au văzut rezultatul, m-au trimis de urgență la operație, în București. Mi-au spus că este grav. Practic, la ieșirea din spital mi-au zis că sunt aproape sănătos și după aceea m-am trezit de urgență, la operație”, a povestit artistul, în cadrul emisiunii „La Măruță”.