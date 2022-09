Dincolo de glasul său inegalabil, Maria Dragomiroiu este cunoscută de toată lumea pentru podoaba sa capilară. Lungimea uluitoare a părului o face pe Maria Dragomiroiu cu adevărat specială. O mulțime de doamne și domnișoare și-ar dori să fie înzestrate asemenea cântăreței de muzică populară. Deși mulți cred că are părul lung de când se știe, artista îi contrazice. Abia la vârsta de 22 de ani a început să beneficieze de această calitate de-a dreptul atrăgătoare.

Odată cu venirea pe lume a celor doi copii, Ileana și Mircea, Maria Dragomiroiu a mai primit ceva, anume părul fermecător. Datorită celor două sacini, Mariei Dragomiroiu i s-a regenerat neașteptat de mult părul.

Artista ”dă vina” pe divinitate, întrucât majoritatea gravidelor întâmpină probleme cu lipsa de calciu pe întreaga perioadă a sarcinii. Maria Dragomiroiu a profitat de norocul său aparte și și-a creat propria rutină de îngrijire a părului.

Deși aranjarea podoabei capilare îi ocupă mult timp, Maria Dragomiroiu mărturisește că nu ar renunța niciodată la părul său lung.

„Datorită copiilor mei, eu am această imagine cu părul lung”

„Părul este prietenul meu. Eu am foarte mare grijă de el. Eu tot timpul îl țin strâns. Doar când merg pe scenă îl desfac. Părul meu este brand Maria Dragomiroiu și sunt foarte mândră.

Mă simt foarte bine când lumea îl admiră. Mie mi-a crescut părul «invers» decât la toată lumea.

Mi-a crescut cât am fost gravidă cu ambii copii. Deși o femeie pierde calciu atunci când e gravidă, eu am primit. Atunci mi-a crescut mie părul. Datorită copiilor mei, eu am această imagine cu părul lung.

Chiar dacă nu o să mai cânt, nu o să mă despart de el”, a povestit Maria Dragomiroiu în emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai, de la Kanal D.

