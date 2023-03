Cum a fost cerută în căsătorie Lili Sandu! Abia acum s-a aflat întreaga poveste: „M-am urcat lângă ea și...”

În anul 2015, Lili Sandu și Silviu Țolu își începeau timid povestea de dragoste, departe de ochii curioșilor. Timpul a trecut, iar cei doi, alături de băiețelul lor, formează acum o adevărată familia. Puțini sunt cei care știu că în urmă cu ceva timp Lili Sandu a fost cerută în căsătorie și în curând va urma nunta. Abia, acum Silviu Țolu a dezvăluit totul și a vorbit despre momentul cel mare.

În anul 2019, Silviu Țolu și-a luat inima în dinți și a decis că este momentul să facă pasul cel mare și să își ceară iubita în căsătorie. Așa că a organizat totul ca la carte și a vrut ca momentul special să aibă loc chiar în orașul în care au avut prima lor întâlnire, Istanbul. Așa că a dus-o pe Lili Sandu în vacanță și a avut grijă de tot.

A aranjat camera de hotel, a comandat florile, a ascuns prin printre șosete inelul pentru a nu se da de gol, iar atunci când momentul potrivit a venit i-a adresat iubitei sale marea întrebare, iar răspunsul a fost evident.

„A fost tot la Istanbul pentru că am vrut să recreez prima noastră întâlnire. De ziua ei, în 2019, pe 28 mai am făcut în așa fel încât să organizăm o petrecere la Istanbul. Am aranjat să primească niște flori la hotel. Am scos inelul de unde era ascuns. Am pus o melodie, aveam un inside joke și știam că se așteaptă să o audă atunci când se va întâmpla.

Eram în camera de hotel. Au venit florile. Am scos inelul de unde era ascuns, adică într-o pereche de șosete și m-am urcat în pat. Ea stătea și asculta muzică. M-am urcat așa într-un genunchi lângă ea și i-am oferit inelul”, a povestit Silviu Țolu.

Când va avea loc nunta

Lili Sandu și Silviu Țolu nu au avut prea mare noroc, iar după cererea în căsătorie a venit pandemia, așa că aceștia nu s-au mai gândit la nuntă. Însă, acest lucru nu a afectat-o prea tare pe Lili Sandu. Vedeta nu a visat niciodată la o nuntă grandioasă, așa că nu se grăbește. În viitorul apropiat, cei doi vor face totuși pasul, însă evenimentul o să fie unul restrâns, la care vor participa doar persoanele apropiate.

„În momentul în care eu am rămas însărcinată, a fost și pandemia. Au fost și foarte multe restricții, nu se știa care, ce și cum. Am lăsat-o așa pentru că nu suntem înnebuniți după actul acela. E mai mult o formalitate în fața prietenilor, a părinților. Va fi o petrecere de cununie.

Sunt un alt gen, nu mă văd neapărat mireasă. Dacă m-aș mărita mi-ar plăcea să am așa o rochie foarte vaporoasă, luată de la un designer de la noi, cu picioarele pe pământ. Ceva foarte minimalist, foarte simplu. Nu sunt genul care se visează prințesă. Nu că ar fi ceva rău! Mi-aș fi dorit să pot, dar nu sunt așa!”, declara Lili Sandu.

