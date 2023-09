Cum a fost dată afară Andreea Esca, vedeta Pro Tv. Singurii oameni care și-au permis acest gest au fost părinții știristei

Andreea Esca nu mai are nevoie de nicio prezentare. Aceasta se află de ani de zile la pupitrul știrilor și are numeroși fani. Vedeta se bucură de o viață perfectă, iar mulți și-ar dori să fie în locul ei. Dacă în prezent viața știristei se desfășoară în mare parte în lumina reflectoarelor, puțin sunt cei care știu detalii din copilăria știristei. Se pare că Andreea Esca nu a fost tocmai un copil model, iar părinții chiar au dat-o afară din casă.

Andreea Esca a avut parte de o copilărie fericită, în care nu i-au lipsit prea multe. Vedeta nu le-a dat prea mari bătăi de cap părinților, însă năzbâtiile nu au lipsit din program. Se pare că atunci când era mică, știrista de la Pro TV a reușit să își supere atât de tare părinții încât aceștia chiar au ajuns să o dea afară din casă. Ce prostie a făcut Andreea Esca?

„M-au lăsat pe preş”

În cadrul unui interviu, Andreea Esca a vorbit despre perioada copilăriei și și-a adus aminte despre sărbătorile de iarnă petrecute în casa părintească. Vedeta rememorează cu drag momentele în care îl aștepta cu sufletul la gură pe Moș Crăciun și chiar aproape l-a prins pe acesta în fapt.

De asemenea, Andreea Esca și-a amintit și o întâmplare mai puțin fericită din preajma unui Crăciun. Totul se întâmpla pe vremea când aceasta era la grădiniță, iar într-o zi a decis să plece cu o prietenă și bunica acesteia, fără a-și anunța părinții. Aceștia au căutat-o ore întregi, iar în cele din urmă au găsit-o chiar în fața blocului în care locuia prietena ei.

După această întâmplare, Andreea Esca nu a scăpat de repercursiuni. Se pare că părinții i-au aplicat o corecție și chiar au dat-o afară din casă. Vedeta a fost scoasă la ușă și lăsată pe preș. După câteva minute de stat afară, știrista și-a luat inima în dinți și a bătut la ușa părinților pentru a cere o pereche de pantofi, având în vedere că fusese scoasă la ușă în papuci.

„Eu l-am văzut când Moş Crăciun mi-a lăsat cadourile şi a zburat pe geam. Pe una dintre camere nu o foloseam aproape niciodată, o numeam camera a patra. Şi acolo venea Moşu’ şi lăsa cadourile. Am intrat o dată acolo şi l-am văzut şi a zburat pe geam.

Mereu când mă gândesc la Crăciun, mă gândesc la cel de când eram copii. Am plecat o dată cu o colegă de la grădiniţă şi cu bunica ei şi nu am zis nimănui şi tata nu m-a găsit. Până la urmă, m-au căutat şi eram în faţa blocului fetiţe şi mi-am luat o bătaie serioasă. M-au dat afară şi au închis uşa în faţă, m-au lăsat pe preş. Şi atunci am stat ce am stat şi am bătut la uşă să le cer pantofii, că m-au dat afară în papuci şi nu puteam să plec aşa”, a povestit Andreea Esca.

Evident că părinții Andreei Esca nu au lăsat-o prea mult să aștepte la ușă, ci doar atât cât să învețe lecția. Chiar dacă a avut parte în vremea copilăriei și de astfel de momente, vedeta Pro TV nu are nimic să le reproșeze părinților săi și este cât se poate de mândră de aceștia și de felul în care au crescut-o.

