Cum a fost dată afară, de fapt, Teo Trandafir de la Kanal D. Fosta vedetă tv a spus totul după câteva luni: „Am avut un moment de panică”

Teo Trandafir a oferit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, primele declarații după ce s-a reprofilat. Vedeta TV, care lucrează în prezent la un post de radio, spune că trăiește o experiență fabuloasă. Ea nu ne-a ascuns faptul că a avut și momente de panică, la primele emisiuni, și ne-a dezvăluit totodată, și care a fost cauza.

Într-un amplu interviu, pentru CANCAN.RO, Teo Trandafir ne-a vorbit despre cum se derulează viața sa, după ce emisiunea ei de la Kanal D a fost scoasă din grilă, și toți angajații ei dați afară de trustul menționat.

Vedeta TV ne-a spus, printre altele, că în momentul în care patronii turci au renunțat la show-ul pe care-l prezenta, s-a gândit chiar să profite de faptul că a terminat o facultate de limbi străine, secția engleză-arabă, și să încerce să profeseze în domeniu.

CANCAN: Cum ați primit vestea că nu mai aveți emisiune TV?

Nu e o tragedie. E o perioadă, ca-n viața fiecăruia. Nu am avut timp să mă gândesc la asta. Cred că lucrurile se așază în felul lor natural, așa cum am sperat întoteauna. E foarte posibil să fie vorba doar de o pauză.

CANCAN: Vi s-au propus alte formate de emisiuni, tot la Kanal D?

La acest capitol, trebuie întrebați cei de la Kanal D.

„Am avut așa un moment de panică”

CANCAN: Cum e trecerea de la TV la radio?

E fabulos. Suntem de la 16 la 19. Eu și cu Mihai ne înțelegem absolut fantastic. Pentru noi e esențial. Că ne simțim din priviri, că știm exact cum să facem ca să nu vorbim unul peste celălalt. Ne place amândurora foarte mult ceea e facem.

CANCAN: V-a fost teamă de ceva anume?

Eu fac parte dintre pionierii radioului independent. Am avut așa un moment de panică. Mihai e atât de bun, deși are doar 24 de ani. Mi-a fost teamă că nu o să mă ridic la nivelul lui. Dar cu delicatețea lui, cu un pic de străduință, reușim. Și chiar ne gândeam aseară, după ce am ieșit, că devenim din ce în ce mai armonioși.

CANCAN: Pregătiți emisiunea înainte?

Sigur că da. Nu merge așa, să intri ca o floricică în direct.

„Lucrurile stau mai bine decât mă așteptam”

CANCAN: Aveți acum mai mult timp pentru dumneavoastră? Pentru Maia?

Nu pot spune că acum am timp mai mult pentru mine, depinde de zi. Maia în mai face 20 de ani. Mă bucur pentru ea, și pentru mine. Pentru momentul în care mă găsesc, lucrurile stau mai bine decât mă așteptam. Cu timpul și armonia stau bine, totul e ok.

CANCAN: Arabă mai vorbiți?

Nu prea mai am cu cine, pentru că toți prietenii mei vorbesc dialect. Și atunci trebuie să găsesc pe cineva care să vorbească ceea ce am învățat, adică limba literară.

„Îmi trebuie șase luni de pregătire”

CANCAN: V-ați gândit să profesați și-n acest domeniu?

Eu am terminat facultatea în 90. Au trecut totuși niște anișori. M-am gândit să profesez și în domeniul acesta. Și știu exact și ce-mi trebuie.

CANCAN: De ce anume ați avea nevoie?

Îmi trebuie șase luni de pregătire. Pentru că trebuie să reiau doar partea de sintaxă și de morfologie. Pentru că am uitat, e normal. În rest…

„M-aș duce spre construcții”

CANCAN: Spre ce ați opta? Profesor, translator?

Dacă ar fi să reiau și aș petrece șase luni închisă în casă cu un profesor foarte bun, ceea ce e pur ipotetic, m-aș duce spre construcții. Să ajut oameni care vin în România sau care vor să costruiască spre Dubai. Dar e o discuție pur ipotetică.

Pe de altă parte însă, domeniul meu îmi place. Și televiziunea, și radioul. E același lucru, de la un punct încolo. Viitorul ne va arăta însă ce și cum.

CANCAN: V-ați vedea făcând și radio și TV?

E foarte complicat. Să faci trei ore la radio, nu e așa ușor. Avantajul radioului acesta e. Faptul că informația ajunge imediat. Nu e ca la TV, când mai trece o zi și apare și online, și peste tot.

CANCAN: Ați avut momente de bâlbâială în direct?

De-a lungul vieții mele în cei 32 de ani, da, am avut. În TV am intrat cu experiența radioului. Un om de televiziune care nu a făcut radio a pierdut foarte mult, după părerea mea. Ca fluență. Pe mine m-a ajutat enorm. Și toți oamenii de TV, pe care-i știu eu, care au avut lucruri de spus de-a lungul timpului, au început la radio.

„Cred că e suficient pentru moment”

CANCAN: Ați avut vreo ofertă să faceți un matinal cu Mircea Badea?

Nici pomeneală.

CANCAN: V-ați întoarce la acest gen de emisiune?

Nu știu să vă spun. Am făcut zece ani de matinal în viața asta, cred că e suficient pentru moment.

CANCAN: Mai plecați în vacanțe cu fiica dumneavoastră?

Nu prea am avut vacanță anul acesta. Doar câteva zile la Colibița. Nu prea-mi permit vacanțe foarte lungi. La noi, mai nou, vacanțele sunt scurte, vacanțele emisiunilor s-au scurtat dramatic. Când eram tânără, plecam.

CANCAN: V-ați gândit să vă stabiliți în altă țară?

Nici vorbă. Nici acum, nici când eram mai tânără.

