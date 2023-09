Cum l-a umilit Teo Trandafir pe Cătălin Măruță, chiar la el în emisiune: „Tu nu mi-ai luat locul pentru că...”

Teo Trandafir și Cătălin Măruță se numără printre cei mai respectați și apreciați prezentatori TV din țara noastră. De-a lungul anilor, cei doi au fost de nenumărate ori rivali, având emisiuni pe același tronson orar, la posturi concurente. Invitată în cadrul podcastului moderat de Cătălin Măruță, Teo Trandafir nu s-a sfiit să-i dea acestuia o replică acidă.

Teo Trandafir și Cătălin Măruță nu mai au nevoie de nicio prezentare. Ei se bucură de mare succes în lumea televiziunii, unde activează de foarte mulți ani. În ciuda faptului că au fost de multe ori rivali, cei doi au o relație excelentă.

Teo Trandafir, replică acidă pentru Cătălin Măruță. „Tu nu mi-ai luat locul”

În afara emisiunii pe care o prezintă de foarte mulți ani la Pro TV, Cătălin Măruță este foarte activ și în mediul online. Podcastul său, „Acasă la Măruță”, se bucură de mare succes, având invitați din toate domeniile.

Printre invitații pe care Cătălin Măruță i-a avut, de-a lungul timpului, în podcastul său se numără și Teo Trandafir. În timpul discuției, jurnalista a rememorat momentul în care a decis să plece de la Pro TV. Acest lucru s-a întâmplat în anul 2006, din cauza unor divergențe pe care Teo Trandafir le-a avut cu Adrian Sârbu. Atunci, ea a plecat la postul de televiziune Romantica, unde a devenit director și realizator al propriului show. La numai un an de la plecarea din Pro TV, emisiunea ei a fost preluată de Cătălin Măruţă. Teo nu a ratat ocazia și l-a „înțepat” cu finețe pe Măruță, spunând că acesta nu i-a luat, de fapt, deoarece nu a fost niciodată al ei.

„Când am plecat de la Pro TV, la Romantica, m-am dus direct în cap. Ştiam că aşa va fi. Publicul nu se duce niciodată după vedetă, suntem produse de televiziune. Publicul se duce după post. Am plecat din Pro TV pentru că eram burn out, eram praf. Două săptămâni am stat să mă gândesc dacă să plec. Zbârnâiam pur şi simplu de stres. Când am plecat din Pro, Sârbu mi-a zis: „o să te uit!” Aşa fac şi eu cu oamenii care m-au dezamăgit în viaţă, îi uit! Tu, Măruţă, nu mi-ai luat locul, pentru că nu a fost al meu niciodată”, a declarat Teo Trandafir, în podcast-ul lui Cătălin Măruţă.

