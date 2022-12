Cum a fost păcălită această mireasă din Iași, după ce a angajat un fotograf la nuntă, pentru 3.050 de lei. Ce „poze” i-a făcut, de fapt

Nunta, acest eveniment mult așteptat de persoanele care se iubesc, ar trebui să fie cel mai frumos moment din viața lor. Pentru a imortaliza momente care se transformă în amintiri, fotografii sunt cei care le fac această bucurie tinerilor căsătoriți. Nu același lucru îl putem spune și de această dată, după ce doi miri au fost ,,țepuiți” de fotograful cu care au încheiat un contract pentru ziua nunții lor.

Pe social media a devenit virală postarea miresei care a fost păcălită de fotograful pe care-l angajase pentru ziua nunții. La recomandarea unui prieten, aceasta a încheiat un contract cu respectivul. Din păcate, fotograful ezită să comunice cu ei, iar cei doi soți sunt de-a dreptul dezamăgiți pentru că nu își pot primi fotografiile.

Doi miri din Iași, păcăliți de fotograful pe care l-au angajat în ziua nunții

După ce a văzut că nu reușește să găsească o rezolvare, mireasa a postat într-un grup de Facebook un mesaj prin care a făcut publică toată povestea. Astfel, aceasta a vrut să-i avertizeze pe alți oameni să aibă grijă cu ce fotograf colaborează, pentru a nu avea parte de o asemenea experiență.

,,Buna ziua! Doresc să fac „reclamă” acestui domn, în urma unui contract încheiat cu dumnealui, I-am dat avansul în valoare de 550 de lei încă din februarie, pentru foto- video nuntă. În august 27, când a fost evenimentul, am încheiat contractul cu dumnealui și, la sfârșitul evenimentului i-am mai dat 2.000 lei, urmând ca în octombrie când ne dă lucrarea, să-i mai dam 500 lei. Dar domnul nu ne-a dat nimic și suntem în decembrie.