Cum a fost umilită o clientă de către o șoferiță Uber din Constanța, pentru o cursă de 9.70 de lei: „Coborâți din mașină!”

Povestea unei femei care a comandat un Uber în momentul în care şi-a dorit să plece la muncă a atras atenţia tuturor, mai ales în momentul în care aceasta a povestit despre lucururile groaznice care i s-au întâmplat.

De cele mai multe ori, oamenii apelează la serviciile private de transport în momentul în care sunt foarte grăbiţi şi îşi doresc să ajungă la timp în anumite locuri. Acelaşi lucru şi l-a dorit şi o femeie din Constanţa care nu s-a putut bucura de cursa pe care a comandat-o prin intermendiul aplicaţiei Uber.

Clientă umilită de o şoferiţă Uber

Totul a avut loc pe data de 13 octombrie în jurul orei 10 dimineaţa, în Constanţa. Femeia în cauză şi-a dorit să ajungă în cel mai scurt timp la job, motiv pentru care a dorit să cheme un Uber. Aceasta nu se aştepta la faptul că va avea parte de o experienţă de-a dreptul neplăcută.

După ce cursa i-a fost confirmată de către o şoferiţă care se afla în trafic, femeia a aşteptat ca maşina să ajungă la destinaţie. În câteva minute, şoferiţa a anunţat că a ajuns la locul întâlnirii, deşi pe hartă se vedea clar faptul că era destul de departe. În momentul în care clienta i-a comunicat locul exact în care trebuie să ajungă, şoferiţa a devenit recalcitrantă, spunându-i că nu este dispusă să caute blocurile şi aleile corecte.

În cele din urmă, femeia care a comandat un Uber s-a văzut nevoită să meargă până în locul în care se afla maşina. Aceasta susţine că se grăbea atât de mult, încât nu mai avea timpul necesar pentru a face alte schimbări. Surpriza a venit în momentul în care s-a urcat în maşină, iar şoferiţa a obligat-o să coboare, anulându-i cursa şi raportând-o ca şi cum ar fi refuzat să achite suma totală de bani.

Femeia este dezamăgită de felul în care a fost tratată de companie

După ce a coborât din maşină şi a văzut că va avea de achitat o sumă în plus de bani pentru o cursă pe care nu a efectuat-o, clienta a încercat să ia legătura cu compania pentru a rezolva problema. Răspunsul nu a satsfăcut-o absolut deloc pe aceasta, declarându-se total dezamăgită.

”Am trimis mesaj celor de la Uber…. Partea proastă, la acest transport alternativ, este că nu poți intra în legătură directă prin telefon cu cei din flote, iar nemulțumirile ți le spui prin mesaje. Bun! Am transmis mesaj, am comunicat întreaga situație, așa cum s-a întâmplat, le-am spus că am și o filmare în acest sens, iar în câteva minute m-au informat că mi-a fost rambursată taxa de anulare… anulare pe care, repet, nu am făcut-o eu, ci șoferița recalcitrantă.

Am întrebat, ulterior, ce măsură vor lua în cazul femeii, însă nu am mai primit un răspuns. Consider că astfel de șoferi nu au ce să caute în trafic, mai ales să practice acest tip de transport. Oricine are dreptul la un loc de muncă, însă dacă nu este capabil să gestioneze corespunzător și cu calm situațiile care nu-i sunt pe plac, atunci să se reprofileze. Nu oricine poate lucra cu publicul”, a declarat clienta.