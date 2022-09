Cum a început, de fapt, relația de prietenie dintre Alexandru Arșinel și Stela Popescu. Ce a spus marele actor la moartea partenerei sale de scenă

Alexandru Arșinel și Stela Popescu au fost unul dintre cele mai iubite cupluri ale teatrului românesc. Cei doi au fost parteneri de scenă aproape patru decenii. Maestrul teatrului românesc a plecat dintre cei vii la cinci ani după colega sa.

Alexandru Arșinel a decedat la vârsta de 83 de ani, în data de 29 septembrie 2022. Stela Popescu, a trecut la cele veșnice pe data de 26 noiembrie 2017, la 82 de ani. Cei doi giganți ai teatrului românesc au fost colegi timp de aproape 40 de ani.

Înainte de a muri, Stela Popescu a dezvăluit cum l-a întâlnit pe cel care i-a fost partener, prieten și confident:

„În 1971, a venit la mine acasă Tudor Vornicu și mi-a spus că e momentul să facem show-uri de televiziune. Așa am început să lucrez cu Bănică. Trebuia să facem un show de 45 de minute. Am avut un așa succes că de a doua zi „urlau” telefoanele: Veniți la noi în Cluj, în Timișoara, la Iași, la Craiova. Din acel moment am început să jucăm împreună în spectacole ocazionale. El juca la Municipal și eu la Teatrul de Comedie. Acest cuplu a mers foarte bine timp de opt ani, între anii 1971-1979.

Însă, la un moment dat, au apărut niște restricții financiare de la primărie, nu mai aveau bani pentru colaboratori. M-au reținut pe mine și am căutat un partener din teatru, care era salariat, ca primăria să nu mai plătească. Și mi l-au dat pe Arșinel. Așa am început colaborarea cu Arșinel” a povestit regretata Stela Popescu într-un interviu.



Alexandru Arșinel, la moartea Stelei Popescu: „Îmi pare rău că nu i-am spus niciodată”

Moartea fostei sale partenere de scenă a lăsat un regret nemăsurabil în viața maestrului. Alexandru Arșinel a trăit cu gândul că nu a apucat niciodată să-i spună Stelei Popescu adevărul despre cât de mult o iubea.

„În relaţia cu Stela eu eram mai căpos, dar ea îmi îngăduia cu o toleranţă extraordinară, mă înţelegea. Am aflat după ce am murit. Se întâmpla cu unii…mă mai muşcau şi ea mă apăra, să nu se ia de mine. Dacă ştiam treaba asta, o iubeam şi mai mult. M-a lovit extraordinar, nu ştiam asta(…)

Îmi pare rău că nu i-am spus niciodată cât de mult ţin la ea. Vine un moment când îţi dai seama că ai greşit şi nu mai poţi să te revanşezi, decât poate dincolo", a mărturisit Alexandru Arşinel.