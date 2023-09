Cum a rămas Mădălin Ionescu fără serviciu la 48 de ani. Vedeta de la Metropola TV a trecut printr-un moment dificil în cariera sa

Mădălin Ionescu (53 de ani) este unul dintre cei mai apreciați prezentatori TV din țara noastră. De-a lungul anilor, el și-a creat o imagine foarte bună datorită profesionalismului său. În urmă cu cinci ani însă, Mădălin Ionescu a decis să se retragă pentru o perioadă din lumea televiziunii. Astfel, el a plecat de la Kanal D, unde a prezentat timp de mai mulți ani emisiunea WOWbiz.

Cu o bogată carieră în lumea televiziunii, Mădălin Ionescu este unul dintre cei mai respectați prezentatori de emisiuni din România. În ciuda succesului de care se bucură, jurnalistul a traversat o perioadă destul de dificilă în urmă cu câțiva ani.

(VEZI ȘI: De ce nu se suportă Mădălin Ionescu și Dan Capatos. Cei doi au fost protagoniștii unui scandal enorm în urmă cu aproape 10 ani)

De ce a plecat, de fapt, Mădălin Ionescu de la Kanal D

În urmă cu cinci ani, Mădălin Ionescu a luat o decizie care a surprins multă lume. Mai exact, el a plecat de la Kanal D, unde prezenta de o lungă perioadă emisiunea WOWbiz. Decizia jurnalistului nu a fost însă deloc întâmplătoare, el explicând, cu sinceritate, motivele ce l-au determinat să facă acest pas. Obosit după cei 17 ani în care a lucrat în lumea televiziunii, el a simțit că este momentul să ia o pauză și să petreacă mai mult timp alături de familie. În plus, programul pe care-l avea la Kanal D era extrem de solicitant, petrecând nu mai puțin de 12 ore pe zi la serviciu. Nici viziunea sa asupra formatului emisiunii nu mai corespundea cu cea a șefilor televiziunii. Toate aceste aspecte l-au determinat pe Mădălin Ionescu să-și revizuiască drastic prioritățile.

„Sunt adeptul adevărului. O astfel de decizie a avut în spate o mulțime de rațiuni. M-am gândit că după 17 ani am nevoie de o pauză. Aveam niște viziuni despre cum trebuie să evolueze televiziunea, pe care nu am reușit să le impun la acel moment. Nu am reușit să determin o serie de factori să înțeleagă cam cum trebuie să evolueze lucrurile și pentru că nu credeam într-un anumit mers al tabloidului. Eu m-am despărțit de cei de la Kanal D în relații foarte bune. Am muncit enorm. Cred că am greșit din punctul acesta de vedere. E anormal să muncești acum. Cred că trebuia să gestionez altfel. Nu e normal ca un prezentator TV să stea 12 ore la serviciu. Eram epuizat. Consideram că meritam mult mai mulți bani. Am avut discuții pe tema asta, dar dacă era strict problema asta aș fi negociat până în pânzele albe și aș fi rămas acolo. Nu a fost nici măcar o ceartă cumplită. A fost un cumul de factori.”, a declarat Mădălin Ionescu pentru Viva.

(NU RATA: Rușinea trăită de Cristina Șișcanu o face să se gândească la plecare! Soția lui Mădălin Ionescu a rămas dezamăgită de ce i s-a întâmplat)