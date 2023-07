Dragoș Pătraru își anunță plecarea! Pe pagina de Facebook personală, jurnalistul își informează fanii că va face un tur prin țară

Stare Nației intră în vacanță. Dragoș Pătraru, prezentatorul emisiunii, a făcut anunțul pe pagina personală de Facebook, acolo unde și-a informat comunitatea despre viitoarele proiecte după plecarea de la Prima Tv.

Dragoș Pătraru și-a format propria comunitate pe rețelele de socializare, acolo unde s-a mutat după plecarea de la Prima TV. Fie că este vorba de site, fie pe canalul de You Tube, 10.000 de fanii susțin proiectele acestuia cu donații lunare.

Dragoș Pătraru a vorbit despre noile proiecte din mediul online

Cu un sfert de milion de urmăritori pe canalul de You Tube – Starea nației, Dragoș Pătraru discută despre sănătate sub toate aspectele (nutriție, poluare, mediu, managementul stresului, burnout, mentalitate, mișcare, sport, performanță, somn, relații etc). Jurnalistul ajută oamenii să înțeleagă dependențele (zahăr, procesate, alcool, țigări, droguri, pariuri, pornografie etc), totodată echipându-i cu abilități necesare ca să ceară ajutor și să le țină sub control.

”Tribul a făcut un sfert de milion. Hai, că ne strângem. Avem peste 10.000 de oameni care donează lunar, fie pe site, fie printr-o treaptă de abonament pe yt, pentru ca nebunia asta să meargă mai departe și produsele noastre să fie gratuite pentru toată lumea. Mulțumim.

Fără voi n-am fi!

De azi (n.r. 30 iunie) am intrat în vacanță cu emisiunea (am încheiat al zecelea sezon), ca să ne putem ocupa de amenajarea Teatrului nației, din Ploiești. Dar am lăsat marfă bună pentru toată luna iulie pe canalul Starea nației Oficial (emisiuni, podcasturi, CCR, interviuri, vom face live-uri de la teatru și de prin țară, unde mergem cu foodtruckul). Practic, suntem în vacanță doar în sensul că nu vom avea producții la zi, despre ce face această putere care a încălecat și justiție, și stat de drept și tot ce mai rămăsese din democrație. Dar, na, democrația e greu, vorba aia, și trebuie apărată în fiecare zi dacă o mai vrem. Așa că doar ne odihnim un pic, să prindem puteri, și revenim. Să vă fie bine! Dacă aveți drum, mă găsiți mai des decât de obicei la @cafeneauanatiei”,” este mesajul prezentatorului de pe Facebook.

După 5 ani de prezență la Prima Tv, Dragoș Pătraru a vorbit despre motivul pentru care a plecat de pe platourile de filmare. Motivul a fost unul clar: „Am reziliat contractul pentru neplată. E atât de simplu”. După ce „relația” cu Prima TV s-a încheiat, Starea Nației s-a mutat în mediul online și probabil că acolo o să rămână.

„Noi avem nişte formate ale noastre pe care le-am gândit şi care sunt foarte OK şi cred că ar avea succes foarte mare. Nu cred că aş mai vrea să duc Starea Naţiei la TV şi cumva-i înţeleg şi pe cei de la TV. Televiziunile mari nu se bagă în treaba asta. Adică să permită opinie asumată şi opinia asumată la modul, băi, sancționăm derapaje, abuzuri ş.a.m.d. indiferent de direcţie.

Apoi, aproape toate televiziunile în acest moment primesc bani de la partide, deci e exclus ca noi să mai avem loc, ştiu eu undeva. Apoi este şi această opinie: îi aduceţi p-ăia, dar până la urmă o să trebuiască să-i daţi afară. Ştii, fie că pleacă ei, fie că sunteţi voi constrânşi să îi daţi afară într-un fel sau altul, relaţia se va termina.

Noi ne-am luat banii până la ultimul leu, ne-am înţeles cu privire la despăgubiri, absolut tot ce trebuie să primim şi fiecare îşi vede de treaba lui. Faptul că noi, după ce am plecat şi am decis să plecăm, faptul că noi ne-am primit banii înseamnă că nu era neapărat o lipsă de bani, înţelegi şi atunci nu e mai bine să fie fiecare foarte, foarte liniştit? Întârzieri la plată au fost tot timpul.

Dacă emisiunea Starea Naţiei sau echipa Starea Naţiei ar fi stat doar în emisiunea Starea Naţiei de la TV, după trei luni am fi închis. De ce? Pentru că n-aş fi avut bani să îi plătesc pe oameni, iar oamenii ar fi plecat. Noi ce am făcut ca să putem să plătim salariile la timp? Am avut grijă să dezvoltăm alte activităţi: cafeneaua, prăjitoria, acum am echipat şi un food truck şi mergem cu el prin ţară. Le-am făcut astfel încât să putem asigura acel cash flow care să ne permită să ne plătim la timp”, a declarat Dragoș Pătraru, potrivit paginademedia.