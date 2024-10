Cum a răspuns Marcel Ciolacu provocării lui Lucian Florea, fondatorul FryDay. Mesajul de pe tricou a atras toată atenția

Marcel Ciolacu i-a luat pe toți prin surprindere, zilele trecute, când mărturisea cât de tare îi place cheeseburger-ul de la McDonald`s. Patronul unui brand de fast-food de la noi a ținut să-l invite pe prim-ministrul țării să testeze un preparat 100% românesc. Zis și făcut! Când se aștepta mai puțin, liderul PSD a dat fuga la restaurant, să vadă cu ce se laudă patronul român și, desigur, să-i ureze succes. Deși gestul său a stârnit controverse, totul a fost făcut pentru a sprijini un tânăr român în dezvoltarea afacerii sale. Apariția premierului i-a lăsat pe toți mască!

Marcel Ciolacu i-a luat pe toți prin surprindere, zilele trecute, după ce a făcut o „reclamă” gratuită celor de la McDonald`s. Acesta le-a spus tuturor de pe TikTok cât de mult îi place cheeseburger-ul de la acest restaurant, iar videoclipul său a devenit viral în mediul online. N-a durat mult, căci Lucian, un patron român, i-a lansat o invitație de senzație: să vină la FryDay, lanțul său de restaurante fast-food, brandul fiind 100% românesc.

Prim-ministrul țării i-a văzut mesajul și i-a onorat invitația. „Nu am crezut că o dați curs invitației”, i-a spus Lucian, când l-a văzut.

Liderul PSD a dat fuga la o locație din București, unde a servit un meniu cu cheeseburger. A plătit, s-a așezat la masă și a gustat din preparatele românești.

Politicianul a fost de acord să-i facă o vizită antreprenorului român, pentru a-i ura succes personal cu afacerea lui. Sigur că, gestul lui a fost „reclama” perfectă și tocmai bună, pentru că Marcel Ciolacu a ales să vină în sprijinul tinerilor afaceriști români.

„S-au umplut locațiile, am văzut o avalanșă de clienți care au venit, dar nu vă gândiți că acest lucru este ceva pe care noi ni l-am programat. Pur și simplu, a fost o invitație pe care i-am lansat-o domnului prim-ministru, văzând că el mănâncă cheeseburger-ul de la McDonald s. Scopul meu ca antreprenor este să invit cât mai mulți oameni politici să mănânce produse românești, să vadă că se poate și-n România.

Pentru că și noi, românii, facem lucruri bune care pot oricând să concureze cu cei internaționali, cu cei mari care au venit la noi în țară și care fac profit la noi în țară. De ce nu? Eu sunt un antreprenor și îi vor servi pe toți cei care îmi vor călca pragul.

Dar de aici până la a spune că eu sunt psd-ist sau că am în spate PSD-ul sau că succesul brand-ului FRIDAY vine pentru că am oameni politici în spatele meu este cale lungă. Haideți să vă spun ceva. FRYDAY are un singur restaurant în București. Nu este prezent în orașe precum Cluj, Brașov, Constanța, pentru că nu am avut loc. Au intrat alte brand-uri americane. Noi am deschis la Alba, la Târgu Mureș, am deschis la Vaslui. Credeți că dacă aveam o tangență politică, cu oameni care să influențeze pe cine, nu deschideam drive-thru la București? (…)

Eu, ca antreprenor, mi-aș dori un președinte cool, care să citească comentariile de pe TikTok și să ne asculte pe noi, antreprenorii. Pentru că la urma urmei, politicul trebuie să facă front comun cu mediul antreprenorial pentru că noi plătim taxe și impozite și împingem România în față”, a ținut să spună Lucian, patronul de la FRYDAY.